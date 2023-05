¿Entraste en Twitter y no cargan los tuits? Aunque mucha gente diga que Twitter está funcionando normal para ellos, realmente no eres el único. Desde el 1 de mayo, Twitter tiene un fallo que hace que se cierre la sesión de tu cuenta de la nada. Lo peor es que, al principio, Twitter no te avisa que debes iniciar sesión, sino que simplemente te muestra el típico mensaje de error de cuando se ha caído.

Este error afecta tanto a la versión web como a la aplicación oficial de Twitter. Se soluciona cerrando la plataforma por completo (lo ideal sería que borres la caché de la app o de la web) para obligarla a que te pida los datos de inicio sesión. Una vez que inicies sesión con tu cuenta, ya podrás volver a usar Twitter con normalidad. Eso sí, el fallo podría volver a ocurrir.

Parece que el problema es causado por los verificados antiguos, pero afecta a todos

Si bien la web oficial de status de Twitter no ha informado sobre problemas recientemente, en Downdetector (una web que recopila los reportes de error de los usuarios) se puede ver que han sido muchísimas personas las que han experimentado en las últimas 24 horas un fallo con el inicio de sesión en su cuenta de Twitter. Algunos han informado que ni siquiera volviendo a ingresar con las credenciales correctas han logrado sortear este problema.

¿A qué se debe? Todavía no hay un comunicado oficial al respecto, pero una colaboradora de Android Central, que tenía una marca de verificación antes de que Elon Musk la eliminara en favor de Twitter Blue, se vio obligada a salir de su cuenta justo después de cambiar su biografía, lo que devolvió temporalmente su marca azul antes de que la aplicación la expulsara.

Se ha demostrado que los servidores de Twitter aún asocian el verificado antiguo con las cuentas que antes lo tenían y ahora no, lo cual podría estar causando un conflicto que los desarrolladores de Twitter todavía no han solucionado. Cabe aclarar que las cuentas de Twitter que nunca han tenido verificado también están padeciendo el bug de inicio de sesión, así que no sabemos muy bien cuál es el origen del problema, pero seguramente la red social ya está trabajando en una solución.

Este error se suma a la enorme lista de inconvenientes que Twitter ha tenido este año tras la compra de Elon Musk. Un problema con el servicio de acortamiento y redireccionamiento de enlaces de Twitter provocó que la plataforma dejara de funcionar en marzo. En febrero, otro fallo técnico causó que los usuarios de Twitter tuvieran un límite diario de tweets que se solucionó rápidamente por los ingenieros. Veremos cuánto tardan en dar solución definitiva a este nuevo problema…