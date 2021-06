Tinder está haciendo grandes cambios en su plataforma para permitirte conocer a nuevas personas de diferentes formas. Por primera vez, la aplicación te dejará hablar con gente antes de hacer Match gracias a su nuevo juego llamado Hot Takes. Además, la aplicación para ligar ha introducido la nueva sección Explorar con la que podrás encontrar personas con tus mismos intereses.

También se ha añadido la posibilidad de subir clips a tu perfil de Tinder para mostrar a los otros usuarios cómo eres de una manera distinta. Echemos un vistazo a cada una de estas nuevas características que renovarán en gran medida la forma de ligar en Tinder.

Hot Takes, el juego de Tinder para hablar con gente antes de hacer Match

Hot Takes es un juego de Tinder que comienza a las 18:00 horas (no importa de qué país seas) y termina a la medianoche. En este juego, a los usuarios se les mostrarán primero algunas preguntas de opción múltiple, como: “¿Cuál de estas es la más pretenciosa? Presumir de no tener TikTok, el vino natural, decir que has encontrado algo primero, o los entusiastas de la coma de Oxford”.

Tras responder una serie de preguntas de este estilo, Tinder te meterá en un chat con otra persona que ha respondido de manera muy similar a ti. Ese es el momento en el que podrás empezar a hablar con tu potencial pareja antes de hacer Match.

Eso sí, debes decidir rápidamente si te gusta o no: solo tienes 30 segundos para hacer la elección. Así que, en realidad, Tinder no te dejará chatear de forma calmada para saber si la persona que te ha tocado es la correcta para hacer Match.

La nueva sección Explorar de Tinder es para los que prefieren un ritmo más pausado

Ahora bien, si 30 segundos no son suficientes para ti para decidir si hacer Match o no, Tinder pone a tu disposición la sección Explorar. En este nuevo espacio podrás encontrar personas que comparten tus mismos intereses o pasiones, según las etiquetas que ponen en su perfil. De hecho, será posible filtrar los resultados para que solo te aparezcan personas fanáticas de los viajes, por ejemplo.

El CEO de Tinder, Jim Lanzone, dijo que el objetivo de esta nueva sección es dar a las personas más herramientas que les permitan conocer a las personas del perfil que están buscando. Quieren convertir a Tinder en algo más que una app. Sin embargo, el directivo aclaró que mantendrán siempre el estilo clásico de Tinder para encontrar pareja: deslizar y hacer Match.

Por último, Tinder permitirá a los usuarios subir vídeos como parte de sus perfiles. Te dejarán subir hasta nueve vídeos que pueden durar hasta 15 segundos cada uno. Y por si te lo estabas preguntando, ninguna de estas nuevas funciones es de pago. ¿Cuándo llegarán a la aplicación? En las próximas semanas.

Fuente | The Verge