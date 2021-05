TikTok quiere seguir creciendo para competir con Facebook, no solo como red social, sino también como aplicación todo en uno. Específicamente, la app desarrollada por ByteDance está planeando añadir a su plataforma opciones de comercio electrónico. Según un reporte de Bloomberg, TikTok ya ha comenzado a hacer pruebas de compras dentro de la aplicación en Europa asociándose con varias marcas, entre ellas la empresa de ropa de calle Hype.

TikTok ya había lanzado ciertas opciones de compras en el pasado, como dar a los creadores la capacidad de vender mercancía con Teespring, asociándose con Shopify, etc. Sin embargo, estas opciones estaban limitadas por región y no eran muy flexibles. En cambio, las nuevas compras dentro de la app que está probando TikTok son parecidas a las de Instagram: las marcas tendrán en su perfil una pestaña de tienda en la cual publicarán todos sus productos con imágenes y precio.

Así podrás comprar (o vender) productos sin salir de TikTok

En la imagen de arriba puedes ver la nueva pestaña de compras que tendrán los negocios que deseen vender en TikTok. Los usuarios podrán encontrar los productos directamente en esa pestaña y posiblemente también aparecerán en un feed general dedicado a las tiendas de TikTok o entre los vídeos de la plataforma.

De acuerdo a lo que sabemos hasta ahora, esta nueva opción de compra no usará el formato de vídeo corto que distingue al contenido de la plataforma, o al menos no estará enfocada en ello. Los productos podrán ser presentados con imágenes estáticas normales, aunque no se descarta que añadan una sección de infomerciales con estilo TikTok para potenciar las compras dentro de la app.

De momento, la marca Hype es la única que tiene tienda en TikTok y solo algunos usuarios seleccionados en el Reino Unido pueden verla. En su tienda de TikTok, la marca simplemente muestra una gama de productos con imágenes y sus respectivos precios. Aunque la app china no se encargará de las ventas ni de la mercancía, esperan vender más anuncios a los negocios, impulsar el tráfico y llevarse una comisión por las ventas con esta nueva función.

Todavía no se sabe cuándo TikTok implementará las compras dentro de su app a nivel internacional. Por ahora, esta nueva opción está a prueba y tardará en llegar de forma oficial al menos hasta finales de este año. Queda por verse cómo TikTok logrará integrar las compras en la app sin entorpecer su adictiva dinámica de flujo interminable de vídeos cortos.