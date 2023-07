¿Publicaste un vídeo en TikTok, entraste a tu perfil y no está? Al parecer, no eres al único al que le está sucediendo. Muchos usuarios han notificado en otras plataformas que no ven sus vídeos publicados en su perfil de TikTok, pero ¿qué está pasando? Te contamos lo que sabemos.

Los vídeos recién publicados no aparecen en los perfiles de los creadores, pero sí que se están subiendo

A través de Reddit, Twitter, la propia app y otras plataformas nos enteramos de que en TikTok se está presentando un error bastante raro. Cientos de creadores están denunciando que los vídeos que han subido recientemente no están apareciendo en sus perfiles, algo que evidentemente les incomoda.

Sin embargo, al parecer estos vídeos sí que se están publicando, pues hay distintas evidencias de que es así. Primero, otros usuarios notifican que sí lograr ver los vídeos recién publicados, tanto en los perfiles del creador como encontrándoselos en su feed. Y segundo, los mismos creadores aseguran que sí que reciben las notificaciones de comentarios, Me gusta y demás interacciones con sus vídeos, aunque no puedan verlos en el perfil.

Esto es un problema, pues hace que muchos tiktokers no puedan interactuar con sus seguidores y demás personas que ven sus vídeos, aunque estén siendo un éxito viral. Y para más salseo, algunos creadores han dicho que logran ver sus vídeos recién publicados en su perfil, pero a los minutos desaparecen. Por cierto, el error puede sucederle a cualquiera, desde nuevos usuarios hasta creadores de contenido famosos en TikTok.

Al momento de escribir este artículo todavía no hay una respuesta por parte de ByteDance sobre lo que pueda estar pasando. Eso sí, es bastante obvio que se trata de un error en la plataforma de TikTok y que esperamos pronto se solucione. Ahora bien, ¿puedes hacer algo mientras los desarrolladores arreglan el fallo?

Qué puedes hacer para que tus vídeos recién publicados en TikTok vuelvan a verse en tu perfil

Aunque nos gustaría darte una solución inmediata a tu problema, lo cierto es que el error escapa de totalmente de las manos de los usuarios. Muchos tiktokers han probado abriendo sus cuentas en otros dispositivos, reiniciando la app, borrando chaché, reinstalando y no han tenido éxito, los vídeos siguen sin verse.

En definitiva, esto deja la solución en manos del equipo de TikTok, ya que el problema viene desde su lado, en los servidores. Tomando en cuenta esto, no puedes hacer más que esperar a que corrijan el fallo en la aplicación.

¿Cuánto tardarán en hacerlo? No lo sabemos, pero al ser un problema que ha afectado a tantos usuarios en todo el mundo ya deben estar enterados. Así, es posible que ya estén trabajando en una solución y que pronto entre en funcionamiento.

Mantén la calma y espera. Además, no te preocupes porque tu vídeo vaya a ser un fracaso, pues otros usuarios sí pueden verlo e interactuar con él como siempre.