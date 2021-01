Para mejorar la interacción entre los creadores de contenido y sus seguidores, TikTok ha lanzado en fase de prueba una nueva sección de preguntas y respuestas. Se trata de una función similar a la que tiene Instagram en sus Stories y que fue introducida en 2018. Dicha función permite a los creadores compartir un sticker donde todos los seguidores pueden introducir texto para enviarles una pregunta.

Así pues, con las nuevas preguntas y respuestas, los TikTokers tendrán la posibilidad de interactuar con sus fans y darse a conocer un poco más. Como mencionamos antes, esta función aún no está disponible para todos, pues se encuentra en fase de pruebas. Actualmente, solo los usuarios con más de 10000 seguidores que quieran probarla y reciban la autorización de TikTok pueden activarla desde los Ajustes de la app.

Así funcionan las nuevas preguntas y respuestas de TikTok

La nueva función de preguntas y respuestas de TikTok está disponible tanto para los vídeos como para los directos. ¿Cómo funciona? Pues los creadores de contenido solo tienen que activar el botón de preguntas y respuestas en su perfil, permitiendo de esa forma que sus seguidores al visitar su página les dejen preguntas que pueden responder mediante un vídeo o haciendo un directo en TikTok.

Alternativamente, los seguidores pueden dejar una pregunta a su TikToker favorito tocando el botón de la función que aparece en la sección de comentarios de un vídeo. Evidentemente, este botón no aparecerá por ningún lado si el creador de contenido aún no lo ha activado. Por otra parte, cabe destacar que no hay límite en el número de preguntas que puede recibir una cuenta, aunque el creador es libre de elegir cuáles responder y cuáles no.

TikTok ya confirmó que esta nueva sección de su app se está probando en todos los países, pero de forma limitada. Esperan que en las próximas semanas más creadores de contenido puedan activarla en su perfil, ya que ahora mismo solo la han habilitado en los perfiles de algunos creadores seleccionados.

Luego de que Instagram les copiara con los Reels, no está mal que TikTok también copie las cosas buenas de Instagram para mejorar su plataforma. Ahora bien, queda por verse si las preguntas y respuestas de TikTok funcionarán tan bien como en Instagram o si se quedarán como los Reels en Instagram que no destacan demasiado.

Fuente | TechCrunch