Threads es la red social del momento. El mayor rival que ha tenido Twitter hasta ahora ha debutado con unos números impresionantes, pero para mantener ese crecimiento deben añadir novedades a la aplicación más temprano que tarde. Principalmente, la red social de Meta debería enfocarse en aquellas cosas que piden a gritos los usuarios, como una versión web de Threads y los mensajes directos. Sobre esto último, tenemos buenas noticias.

Si bien el CEO de Instagram dijo que Threads no va a tener mensajes directos, un documento interno de Meta que se ha filtrado revela que la compañía está planeando incorporar los mensajes directos a la aplicación muy pronto. Así pues, la plataforma se parecerá aún más Twitter y a su red social hermana, Instagram.

LEAKED: Instagram Threads Document Shows New Features Coming Soon… Including Messaging!

Adam Mosseri previously said Threads would not have a DM feature… Looks like that decision has changed https://t.co/pLlKJE72jt pic.twitter.com/CLlfQTEA9n

— Matt Navarra (@MattNavarra) July 14, 2023