The Witcher: Monster Slayer cerrará en 2023, caza a los últimos monstruos mientras puedas

A pesar de que el universo de The Witcher no se detiene, pues en diciembre de 2022 llegará una nueva serie a Netflix, los desarrolladores del interesante videojuego para móviles, The Witcher: Monster Slayer, han dicho “basta”. Según el anuncio que se publicó desde la cuenta oficial del propio juego, la versión para Android e iOS cerrará sus puertas en 2023.

Publicado en julio del año pasado tanto en Google Play Store como en App Store, The Witcher: Monster Slayer no ha conseguido cumplir con los objetivos que se había planteado la compañía que desarrolló el título en cuestión, Spokko Sp.

La cacería de monstruos en móviles cesará en 2023

Si aún inviertes tu tiempo libre cazando monstruos en The Witcher: Monster Slayer, deberías disfrutar lo máximo que puedas, y es que el comunicado que se publicó en Twitter indica que el juego será eliminado de las tiendas Google Play y App Store el próximo 31 de enero de 2023.

Eso sí, esto no quiere decir que ese día dejen de funcionar los servidores, pues los mismos estarán operativos hasta el próximo 30 de junio de 2023. En otras palabras, si nunca lo has descargado en tu móvil Android o iPhone, deberás hacerlo antes del 31 de enero del próximo año.

Witchers, we have an important message for you. If you have any questions, please follow this link to our FAQ: https://t.co/QrlrPmTHgn pic.twitter.com/Ta8RFFcaL0 — The Witcher: Monster Slayer (@TheWitcherMS) December 6, 2022

Si lo tienes instalado y disfrutas de cazar monstruos en tus ratos libres, no deberás desinstalarlo bajo ningún punto de vista, pues una vez desinstalado (pasada la fecha que hemos mencionado arriba), ya no podrás volver a descargarlo… A no ser que uses APK Mirror para descargar el juego en formato APK (por fuera de Google Play Store).

Por último, pero no por eso menos importante, en el mismo comunicado se ha indicado que Spokko Sp, firma encargada del desarrollo de este videojuego para móviles, pasará a formar parte del equipo interno de CD Project RED, ¿qué quiere decir esto? Que no veríamos otro título para móviles relacionado con el mundo de The Witcher en mucho tiempo.