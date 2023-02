WhatsApp miente Telegram responde a la acusación de no ser tan privado

La guerra de las plataformas de mensajería ha comenzado. Hace tan solo unas horas se viralizó una investigación del medio WIRED y las acusaciones del jefe de WhatsApp, quienes afirmaban que Telegram no es tan privado como dice ser. Pues bien, ya tenemos respuesta del portavoz oficial de la aplicación, Remi Vaughn, el cual se ha comunicado con GSMArena para señalar las razones por las que dichas afirmaciones son falsas.

El vocero de Telegram no solo se ha arremetido contra el artículo «The Kremlin Has Entered the Chat» de WIRED, sino también contra las acusaciones de espionaje y falta de privacidad de Will Cathcart, jefe de WhatsApp. A continuación, te contamos cuáles son los alegatos de Telegram para desmentir dichas acusaciones.

WhatsApp miente: Telegram responde señalando los errores de la investigación que dice que no es segura

Con un artículo titulado «9 Errors WIRED Chose to Make» («9 errores que WIRED eligió cometer») Telegram ha respondido enumerando cada uno de los errores que tiene la investigación publicada por el medio. Sin embargo, no cabe duda de que lo más destacado ha sido la forma en la que han desmentido la falta de privacidad en sus chats que acusó WhatsApp. Recordemos que, según el jefe de WhatsApp, Telegram no está cifrado de extremo a extremo y su protocolo no tiene verificación independiente.

Pues bien, el portavoz de Telegram responde argumentado que su protocolo MTProto 2.0 sí es transparente y legítimo. ¿Por qué? Pues porque este sistema de cifrado ha sido verificado por un equipo independiente de la Universidad de Údine de Italia, los cuales confirmaron la validez del mismo. El estudio es de acceso público y se puede encontrar en la web de arXiv (un repositorio público de investigaciones científicas).

Además, también refutaron la existencia de una supuesta API que rastrea usuarios. Para ello, señalaron que esto solo sería posible si tienen activada la opción que permite que su ubicación sea visible para el público, lo cual solo lo han hecho el 0,01 % de sus usuarios. Aquí abajo te dejamos el artículo publicado por Telegram (que se irá ampliando a medida que se encuentren más errores en la investigación) para que detalles cada uno de los argumentos con los que se defiende la app de mensajería.

Fuente | 9 Errors Wired Chose to Make