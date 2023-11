AnTuTu es una de las aplicaciones más populares para medir el rendimiento de los smartphones. Cada mes, publica un ranking con los 10 móviles más potentes que han pasado por sus pruebas. En esta ocasión, te traemos los resultados de noviembre de 2023 que incluyen una sorpresa en el primer puesto.

Antes de nada, es importante aclarar que este ranking se realiza con los datos recopilados por la app AnTuTu v10 durante el último mes, basándose en la puntuación media de los dispositivos (no en la más alta). Además, en el top que aquí te presentamos solo se toman en cuenta las pruebas de rendimiento hechas fuera de China (porque para China hay un ranking aparte).

¡Habemus nuevo rey! El OnePlus Ace 2 Pro se convierte en el móvil más potente, a espera del SD 8 Gen 3

A pesar de que el OnePlus Ace 2 Pro no se ha lanzado en el mercado global aún, se ha logrado colar en el ranking global de AnTuTu alcanzando la primera posición que antes ocupaba el Red Magic 8 Pro+.

¿Cómo es esto posible? Pues algunas tiendas en AliExpress ya están vendiendo el OnePlus Ace 2 Pro con ROM Global por unos 500 euros, lo cual ha hecho que muchas personas fuera de China lo compren por su increíble relación calidad-precio. Y gracias a las pruebas de rendimiento realizadas por esas personas ha entrado en el top global de AnTuTu de noviembre que quedó de la siguiente manera:

OnePlus Ace 2 Pro con Snapdragon 8 Gen 2, 24 GB de RAM y 1 TB de almacenamiento: 1648063 puntos .

con Snapdragon 8 Gen 2, 24 GB de RAM y 1 TB de almacenamiento: . Red Magic 8 Pro+ con Snapdragon 8 Gen 2, 16 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento: 1632591 puntos .

con Snapdragon 8 Gen 2, 16 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento: . ASUS ROG Phone 7 con Snapdragon 8 Gen 2, 16 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento: 1603292 puntos .

con Snapdragon 8 Gen 2, 16 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento: . Xiaomi 13 con Snapdragon 8 Gen 2, 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento: 1554502 puntos .

con Snapdragon 8 Gen 2, 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento: . Xiaomi 13 Pro con Snapdragon 8 Gen 2, 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento: 1542880 puntos .

con Snapdragon 8 Gen 2, 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento: . Samsung Galaxy S23+ con Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, 8 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento: 1539495 puntos .

con Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, 8 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento: . Samsung Galaxy S23 Ultra+ con Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento: 1530695 puntos .

con Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento: . Xiaomi 13T Pro con Dimensity 9200+, 16 GB de RAM y 1 TB de almacenamiento: 1498628 puntos .

con Dimensity 9200+, 16 GB de RAM y 1 TB de almacenamiento: . Samsung Galaxy S23 con Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento: 1484787 puntos .

con Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento: . Redmi K60 Ultra con Dimensity 9200+, 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento: 1477634 puntos .

Como verás, nada ha cambiado mucho con respecto al último mes, más allá de la aparición del OnePlus Ace 2 Pro. Sin embargo, en los próximos meses este top cambiará por completo, ya que los procesadores más potentes del año ya han sido presentados (el Snapdragon 8 Gen 3 y el Dimensity 9300) y los smartphones que los lleven aparecerán de inmediato en lo más alto del ranking de AnTuTu.

De hecho, viendo la primera puntuación en AnTuTu del Xiaomi 14 Pro y del iQOO 12 Pro, no tenemos dudas de que estos se coronarán como los móviles más potentes en diciembre de 2023. Ahora bien, si Xiaomi y Vivo no lanzan sus nuevos buques insignia en el mercado global este mes, puede que en diciembre no veamos cambios en el último ranking de AnTuTu del año.

Fuente | AnTuTu