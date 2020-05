Spotify acaba de lanzar una nueva promoción para aquellos usuarios que nunca han probado su servicio Premium. Y es que, ante la caída de sus ganancias por anuncios debido a la crisis sanitaria actual, la empresa está intentando atraer a nuevos clientes con 3 meses gratis de Spotify Premium, la suscripción de pago de la plataforma que incluye todos los privilegios necesarios para escuchar música en Spotify sin límites.

Por si no lo sabías, con la suscripción Premium podrás eliminar los anuncios en Spotify, saltar canciones e incluso descargar la música que tú quieras para escucharla sin Internet. Así que, tanto si ahora mismo eres usuario de Spotfiy gratis como si nunca has probado este servicio, no dejes pasar la oportunidad de conseguir 3 meses gratis de la mejor suscripción de Spotify tal como te explicamos a continuación.

Así puedes conseguir 3 meses gratis de Spotify Premium

Para obtener Spotify Premium gratis durante 3 meses no tendrás que hacer ningún truco oculto ni nada, pues se trata de una promoción oficial. Simplemente ingresa en el sitio web de Spotify Premium y pulsa en Consigue 3 meses gratis. Seguidamente, tendrás que iniciar sesión con una cuenta de Spotify que nunca haya sido Premium. Si no tienes una, entonces creála desde la opción Regístrate en Spotify.

De esa forma, automáticamente recibirás los 3 meses gratuitos de Spotify Premium. Eso sí, obligatoriamente deberás añadir un método de pago a tu cuenta para poder conseguir estos 3 meses gratis. ¿Esto a qué se debe? Pues a que, una vez pasados los 3 meses gratis, Spotify comenzará a cobrarte los meses siguientes mediante ese método de pago.

Cabe aclarar que el precio de Spotify Premium es de 10 euros mensuales, pero si durante los 3 meses no te gustó el servicio, puedes cancelarlo para no tener que pagar los meses venideros. Por otra parte, ten en cuenta que esta promoción solo es válida hasta el 30 de junio de 2020. Es decir, si te registras o intentas reclamar los 3 meses gratis después de esa fecha, no los conseguirás.

En fin, recuerda que con Spotify Premium podrás escuchar de forma ilimitada y sin anuncios todo el catálogo de música y podcasts de la plataforma. Además, podrás descargar el contenido que tú quieras y saltarte u ocultar las canciones que no te gusten de una lista. Así que no dejes de probar este servicio Premium, pues al fin y al cabo es gratis durante 3 meses y no pierdes nada con hacerlo.