Si tienes problemas al entrar a Spotify, no te preocupes. Podemos confirmar que no estás solo, Spotify se ha caído para millones de personas a lo largo del mundo. Solo hay que entrar al famoso Downdetector para ver que el error se ha dado en varias regiones de todo el mundo.

Parece que Spotify ya es consciente del problema y están trabajando para que vuelva cuanto antes. Eso sí, no han dado ningún tipo de información pública para explicar qué ha pasado.

Spotify no funciona y no puedes escuchar música

La mayoría de usuarios que están reportando problemas han especificado que no son capaces de escuchar música en Spotify. Otros usuarios aseguran que Spotify está saltando canciones e incluso que estas se reinician sin motivo.

En mi caso, por ejemplo, he conseguido entrar a Spotify pero se me ha cerrado la sesión sola y no consigo abrir Spotify Premium. Sí he conseguido entrar a Spotify con una cuenta gratuita pero no funciona correctamente, por lo que podemos asegurar que el fallo también está pasando en España. Igualmente pasa en América del Sur, donde algunos de nuestros usuarios han confirmado que también sufre fallas.

Muchos usuarios no consiguen reproducir música en Spotify

Parece que el error de Spotify no atiende a regiones y también se han reportado fallos en lugares como los Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Japón y otros países.

Actualizaremos el artículo en cuanto se sepa algo más, es posible que Spotify vuelva a estar online muy pronto. Mientras tanto puedes escuchar música en alguna de estas alternativas a Spotify.