¿Quieres saber si Telegram está caído? Sin problema, puedes saber esto de forma simple y rápida ingresando en ciertas páginas webs, comunicándote con tus amigos por medio de otras apps de mensajería, o bien entrando en la cuenta oficial de Telegram en Twitter. Si no sabes cómo hacer todo esto, no te preocupes, sigue leyendo que hemos preparado un artículo muy completo para resolverte todas estas dudas.

¿Cómo puedo saber si Telegram se ha caído?

No hay un solo método para saber si la app de mensajería Telegram se ha caído o no, pues se deben consultar distintos medios para tener la certeza de si el servicio tiene problemas a nivel mundial, o bien el problema radica específicamente con nuestra cuenta.

Consulta páginas web de estados de servicios

Una forma simple que puedes llevar a cabo para saber si Telegram está caído o no, es ingresar en sitios web que controlan los estados de los servicios. Este tipo de páginas web te permitirán descubrir en muy pocos segundos si la app de mensajería se ha caído a nivel mundial, o si bien el problema está relacionado con tu conexión a Internet o versión de app que tienes instalada en tu móvil. Los sitios en los que puedes realizar esta consulta son los siguientes:

Descubre si Telegram está caído en Downdetector.

Descubre si Telegram se ha caído en Outagereport.

Ingresando en alguno de los dos enlaces que te mostramos anteriormente, podrás saber en pocos segundos si la app de mensajería Telegram está caída o no.

Busca problemas en la red social Twitter

Cuando los mensajes que estás intentando enviar en Telegram no se envían, puedes consultar si hay problemas a nivel mundial con la app de mensajería desde la red social Twitter. Ingresando en la cuenta oficial de Telegram vas a poder conocer en pocos segundos si la aplicación en cuestión tiene o no problemas de conexión. Además, si así lo deseas, puedes utilizar el buscador de Twitter encontrar hashtags relacionados con la aplicación: #Telegram, #Telegramcaído o #SecayóTelegram.

Mantente conectado a Androidphoria

Si quieres saber a ciencia cierta si la app de mensajería de Telegram se ha caído o no, te recomendamos ingresar en nuestro sitio web para que descubras fácilmente si el servicio de mensajería tiene algún tipo de problema. Aquí siempre te mantenemos al tanto sobre si Telegram se encuentra caído o no, lo único que tienes que hacer es entrar en nuestro sitio web, o cuentas de redes sociales, para descubrir si hay algún problema con la app.

¿Qué puedo hacer si Telegram está caído?

La realidad es que no hay muchas cosas que puedas hacer para poder volver a utilizar Telegram, lo mejor en esos casos es hacer uso de otras alternativas, ¿cómo cuáles? Como WhatsApp, Facebook Messenger o Instagram Direct. Esas apps te permitirán enviar mensajes de forma simple y rápida.

Por último, si el problema de Telegram no afecta a todos los usuarios y eres tú el que no puede enviar mensajes, te recomendamos actualizar la app manualmente. A veces este tipo de apps presentan problemas cuando no se cuenta con la última versión instalada, y es por eso que es necesario actualizar la app para evitar cualquier tipo de incidente.