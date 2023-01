No cabe duda de que Spotify es la plataforma de música en streaming más grande del mundo. Aunque Apple Music, Deezer, Amazon Music y otros servicios intentan competir contra la empresa de origen sueco, esta continúa siendo la más usada en el mundo y no solo en su versión gratuita, también en la de pago.

Así es, Spotify acaba de publicar un informe de ganancias de 2022 en el que se revela que han sido la primera plataforma de música en streaming en tener más de 200 millones de suscriptores de pago. ¿Quieres saber que otra estadística interesante ha revelado dicho documento? Pues enseguida te lo contamos.

Para finales de 2022, la plataforma de música en streaming logró un crecimiento interanual del 14 % de sus suscriptores de pago alcanzado la histórica cifra de más de 205 millones de usuarios de Spotify Premium. Esto además contribuyo a que los usuarios activos mensuales del servicio aumentarán en un 20 %, lo que se traduce en más de 489 millones de oyentes cada mes.

Q4 ‘22 $SPOT delivered great platform growth. We ended 2022 strongly despite a challenging year. Expect us to move faster with more intensity of effort, driving even greater efficiency in 2023. pic.twitter.com/rII7hHwRy1

— Daniel Ek (@eldsjal) January 31, 2023