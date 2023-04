En épocas de confinamiento, una de las apps que mayor popularidad adquirió fue Clubhouse. La red social de chat de audio al principio ganó fama por su exclusividad y luego por sus «salas» abiertas a todo público donde cualquiera podía entrar para conversar con otras personas. No queriéndose quedar fuera de la fiesta, Spotify lanzó un clon de Clubhouse en 2021 llamado Greenroom que funcionaba de la misma manera.

Greenroom nunca fue tan popular como Clubhouse y, en un último intento por salvarla, Spotify la renombró a «Spotify Live» el año pasado. El intento fue en vano, pues hoy se ha confirmado que Spotify Live cierra oficialmente y su aplicación independiente ya no se podrá seguir usando nunca más. Es algo que nos esperábamos, pues la propia Clubhouse (que es la app más popular de su tipo) ha experimentado una gran perdida de usuarios tras la pandemia.

La aplicación de Spotify Live dejará de existir, pero no sus salas de chat de audio

En una declaración a TechCrunch, un portavoz de Spotify ha explicado que la aplicación independiente de Spotify Live dejará de funcionar «tras un periodo de experimentación». Basándose en un análisis interno, determinaron que ya no hay espacio para la aplicación. Sin embargo, eso no significa que los usuarios ya no podrán utilizar Spotify para salas de audio en directo.

Y es que Spotify Live se ha integrado en la aplicación principal de Spotify donde sus funciones seguirán estando disponibles para aquellos que quieran utilizarlas. El mayor uso que se le estaba dando a Spotify Live eran las «fiestas de escucha» donde los artistas podían comunicarse con sus fans, según la empresa. Spotify tirará por ahí y seguirá explorando este tipo de interacciones.

Vale la pena matizar que Spotify Live se creó luego de la compañía comprara por 62 millones de dólares en 2021 la app Locker Room, que era una plataforma de audio en directo para contenidos deportivos. De ahí a que Spotify no quiera dejar morir las salas de chat de audio e intente seguir ofreciéndolas a los usuarios, pese al fracaso absoluto de Spotify Live.

Spotify no está sola en esto. Reddit también hizo una inversión importante de dinero para copiar a Clubhouse que al final quedó en la nada luego de que Reddit Talk cerrara el pasado 21 de marzo. Y tú… ¿qué opinas acercas de las apps de chat de audio como Clubhouse? ¿Usas alguna de ellas o no le ves utilidad?