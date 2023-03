¿Recuerdas Clubhouse? La popular app de chat basado en audio fue todo un boom en 2020, aunque ya nadie se acuerde ella. Todos se peleaban por conseguir una invitación y muchos otros servicios comenzaron a copiarle la idea: Jam, Quilt, Discord con sus canales de voz, Stereo, etc.

Como Clubhouse, muchas de estas alternativas quedaron en el olvido o desaparecieron, aunque otras lograron establecerse muy bien (Twitter Spaces). Reddit también tuvo su propio clon, pero les sale muy caro mantenerlo y está próximo a formar parte del primer grupo. Sí, Reddit Talk cerrará el próximo 21 de marzo y con él se va otra copia de Clubhouse.

Reddit Talk cierra, pero no es porque los usuarios no lo utilicen

Próximo a cumplir dos años de existencia (se estrenó en abril de 2021), Reddit Talk dejerá de funcionar a partir del 21 de marzo. El servicio de chat por audio de Reddit se estrenó meses después de que iniciara el boom de Clubhouse en pleno auge de la pandemia.

Como otros, Reddit Talk fue perdiendo fuerza a medida que el mundo retornaba a la normalidad, pero fue de los pocos que logró establecerse. Sí, como sucede con las salas de voz de Discord y los Spaces de Twitter, Reddit Talk logró afianzar a una buena cuota de usuarios.

Así, su cierre tiene poco que ver con que haya caído en desuso. Según la propia Reddit, la decisión de cerrar Talk responde a que es demasiado costoso mantener el servicio. «Apoyar Talk en el corto plazo requiere una cantidad significativa de recursos, mucho más de lo que anticipamos», indicó la plataforma a través de un comunicado oficial.

Aparte, Reddit no utilizaba su propio servicio de audio en vivo, sino que contrataba a un tercero que está cerrando. Tomando en cuenta esto, mantener en funcionamiento Reddit Talk sería todavía más costoso de lo que ya era, pues tendrían que contratar a otra empresa o desarrollar su propia plataforma nativa. «Los recursos necesarios para mantener Talk en funcionamiento durante esta transición aumentaron sustancialmente», informaron.

Podrás descargar tus ‘talks’ de Reddit hasta el 1 de junio de 2023, pero no todos

Junto al anuncio anterior, Reddit comentó que los usuarios podrán descargar sus ‘talks’ antes de que la plataforma cierre completamente. Si tienes algún audio alojado en la plataforma podrás descargarlo entre el 21 de marzo y el 1 de junio, aunque no cualquiera.

Por alguna razón que no revelaron, solamente podrán descargarse aquellos ‘talks’ que estén alojados después del 1 de septiembre de 2022. Es decir, todos los audios que existan antes de esa fecha no serán accesibles para descargar. Reddit todavía no ha dicho cómo funcionará este proceso de descarga, pero aseguraron que darán más detalles en los próximos días.

Asimismo, los responsables de Reddit invitaron a los usuarios a no olvidarse totalmente de Reddit Talk. Aunque vaya a cerrar por falta de recursos, la compañía espera traer de vuelta a Talk (o un servicio similar) más adelante. Esto apuntaron al respecto «el objetivo de Reddit es convertirse en un hogar para todas las comunidades digitales y el audio (como Talk) tiene un lugar en esa idea».