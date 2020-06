Mucho se ha hablado acerca de la versión repotenciada del Snapdragon 865 o, lo que es lo mismo, del Snapdragon 865+ que Qualcomm podría lanzar pronto. La declaración más reciente que tuvimos al respecto fue la de un directivo de Meizu que afirmó que no habrá un Snapdragon 865+ este año. Sin embargo, en los últimos días varios filtradores han estado diciendo lo contrario y mostrando pruebas de la inminente llegada de este nuevo SoC buque insignia de Qualcomm. Por ejemplo, hace unos días se filtraron los resultados del rendimiento de un presunto Snapdragon 865+ en Geekbench.

De hecho, en ese mismo benchmark un experto de XDA encontró una prueba del Snapdragon 865 con velocidad de reloj de 3,1 GHz, que en realidad podría ser el Snapdragon 865+ que traerían los próximos ROG Phone 3 y Galaxy Fold 2. Ahora, el filtrador Ice Universe ha revelado que el Galaxy Note 20 Ultra 5G que Samsung está por anunciar también podría llegar con el Snapdragon 865+. Junto con esta información, el usuario ha mostrado algunas imágenes del móvil que se ven muy reales, así como algunas de sus características principales.

Así será el Galaxy Note 20 Ultra 5G que estrenará el Snapdragon 865+

El Snapdragon 855+ llegó el año pasado para mejorar el rendimiento gaming de su versión estándar. Lo logró ofreciendo un 15% más de rendimiento gráfico y con ciertas mejoras en el rendimiento de la CPU. Por ello, es de esperar que el presunto Snapdragon 865+ que se podría estrenar con el Galaxy Note 20 Plus 5G tenga mejoras similares. De momento, el filtrador que reveló esta información no ofreció más detalles con respecto al SoC, así que no podemos ahondar en sus características.

Galaxy Note20 Ultra:

Evolution version Note10+

Snapdragon 865+

QHD+120Hz can be turned on at the same time

LTPO display

New camera function

New SPen and features pic.twitter.com/t6GN5UwZnC — Ice universe (@UniverseIce) June 19, 2020

En cuanto al móvil, explicó que tendrá un diseño bastante similar al Galaxy Note 10+, pero con los siguientes cambios en el diseño:

Los marcos laterales se han estrechado 0,29 mm .

. Los marcos superiores se estrecharon un total de 0,4 mm .

. El diámetro del agujero para la cámara selfie se redujo en 1 mm .

. El grosor se redujo en 0,3 mm.

Asimismo, afirmó que la pantalla del Galaxy Note 20 Ultra 5G contará con una resolución QHD+ (1440p) y una tasa de refresco de 120 Hz que, a diferencia de la serie Galaxy S20, se podrá disfrutar al mismo tiempo. Esta pantalla tendrá un panel LTPO OLED que brindará una eficiencia energética nunca antes vista. Por último, el filtrador también habla de nuevas funciones de cámara y del S-Pen, sin entrar en detalles. Se espera que el Galaxy Note 20 Ultra 5G sea presentado junto con otros nuevos productos de Samsung el 5 de agosto en un evento online Unpacked.

Eso sí, de momento, todo esto no son más que filtraciones que podrían venir de una fuente oficial o no. Así que es mejor tomarlas como rumores. No obstante, cuando todos los rumores apuntan a que este año veremos un Snapdragon 865+, hay que empezar a tomárselo en serio. Por ahora, quedamos a la espera de un anuncio oficial por parte de Qualcomm.