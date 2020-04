El año pasado, el fabricante de chips Qualcomm nos sorprendió a todos lanzando el Snapdragon 855 Plus, una versión mejorada de su procesador Snapdragon 855. En concreto, la edición plus de este SoC para móviles de gama alta tiene una velocidad de reloj más rápida y cuenta con varias mejoras de rendimiento enfocadas al gaming. Este año, Qualcomm lanzó la nueva generación de este procesador, el Snapdragon 865, y todos esperamos que repita la misma fórmula del año pasado.

De hecho, meses atrás, algunos medios ya mencionaban la posibilidad de que el Snapdragon 865 Plus llegara en el tercer cuarto de 2020. De esa forma, los fabricantes podrían lanzar en la segunda mitad del año una versión mejorada de sus buques insignia actuales. Sin embargo, parece que eso no sucederá, según las recientes declaraciones en Weibo de un directivo importante de Meizu.

Con el Snapdragon 865 es suficiente: no habrá variante plus

Wan Zhigiang, CMO de Meizu, a través de la red social Weibo anunció categóricamente que no habrá un Snapdragon 865 Plus este año. No sabemos muy bien si diciendo “este año” está dejando la puerta abierta a que podría llegar en 2021, aunque no creemos. Lo normal sería que, si la variante plus no se lanza este año, no se lanzará nunca pues el próximo año Qualcomm lanzará el Snapdragon 875, según nos tienen acostumbrados.

Esta declaración del directivo de Meizu contradice la que hace poco pronunció el blogger chino Digital Chat Station, popular por sus filtraciones acertadas en la industria. Este blogger fue el que dijo que el Snapdragon 865 Plus llegaría para la segunda mitad del año. Aunque, claro, al estar el CMO de Meizu más inmiscuido en la industria de los smartphones, lo consideramos una fuente más fiable.

Así que, los buques insignia que se lanzarán a finales de este año, tendrán que conformarse con el Snapdragon 865, que ya usan los gama alta actuales como los Xiaomi Mi 10. Esto no nos extraña, pues años atrás vimos que el OnePlus 6T llegó con el mismo Snapdragon 845 que utilizó el OnePlus 6. Por supuesto, esto obligará a los fabricantes a mejorar otras características, como la cámara, la pantalla, etc. Aun así, lo mejor es esperar a que Qualcomm confirme esta noticia para estar seguros de esto.

Fuente | Gizmochina