Sin ningún tipo de anuncio previo, ni tampoco filtración, se ha dado a conocer la nueva asistente virtual de Samsung. Llamada Sam, esta asistente ha revolucionado Internet en las últimas horas, pues se han podido ver cientos de vídeos, publicaciones y tweets en plataformas como TikTok, Reddit y Twitter, lugares en donde miles de personas hablaron sobre esta asistente que ya se ha convertido en la waifu de la compañía surcoreana.

Samsung logró enamorar a todo el mundo con Sam, su nueva asistente virtual

Con un aspecto llamativo y sacado casi de una serie de anime, Samsung “logró dar en la tecla correcta”, pues tal fue la repercusión causada por Sam, que la hermosa asistente ha logrado ser tendencia en todas las redes sociales, aunque en donde más ha “pegado” fue en TikTok, plataforma en la que se pueden encontrar miles de vídeos sobre Sam.

Según lo que hemos podido averiguar, la compañía encargada de crear a Sam fue Lightfarm Studios, empresa que se dedica a realizar campañas de impacto visual. Ante el pedido de Samsung de poder crear un asistente llamativo y atractivo, Lightfarm Studios fue por lo seguro: crear una asistente bonita y con aspecto de personaje de anime, como si de un filtro de TikTok se tratase, combinación que casi nunca falla en el mundillo de la tecnología.

¿Cómo tener a la nueva asistente virtual de Samsung en el móvil?

A pesar de que todo el mundo quiere tener a Sam en su móvil para poder interactuar con ella, de momento no hay una forma de conseguirlo, pues es un proyecto que aún no ha sido aplicado en ningún apartado funcional, o sea, no puede descargarse y utilizarse en ningún móvil Samsung.

Varias fuentes indican que Sam funcionará como asistente virtual para ayudar a los clientes que tengan dudas sobre productos, servicios, promociones, métodos de pago y seguimiento de pedidos. Pero por ahora es imposible localizar a Sam, ya que la asistente tampoco está presente en la tienda en línea de Samsung.

Algunos rumores indican que Sam llegará a todos los móviles de Samsung dentro de los próximos meses, pero todavía no se sabe muy bien si la nueva “waifu de Samsung” se encargará solo de ofrecer promociones, métodos de pago y ayudas en general sobre la compra de productos, o si también brindará algún tipo de asistencia extra al mejor estilo “Google Assistant”, algo que sabremos conforme pase el tiempo.

Sin mucho más que añadir, te recomendamos probar alguno de estos asistentes virtuales hasta que Sam esté disponible en móviles Samsung.