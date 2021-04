El fabricante coreano es uno de los grandes referentes a la hora de comprar un teléfono con buena cámara. Pero Samsung sigue estando por detrás de otros rivales en este apartado, especialmente de Huawei. Aunque las cosas podrían cambiar dentro de muy poco según los últimos rumores.

Más que nada porque una reciente filtración afirma que el fabricante con sede en Seúl está iniciando negociaciones con Olympus, el aclamado fabricante japonés de cámaras, para un nuevo acuerdo de colaboración con un claro objetivo: que Olympus fabrique el módulo de la cámara de los futuros smartphones de Samsung.

Recordemos que Samsung cuenta con su propia división de sensores de imagen, y siempre tiene algún proyecto en curso. Pero la compañía sabe que Olympus lleva trabajando en el sector de la fotografía desde 1919, y si se tiene en cuenta que es uno de los grandes pesos pesados en este mercado, es un movimiento muy inteligente.

Ok this could be huge!

With the Note lineup out this year, Samsung is going big with the Fold 3.

Heard about this very briefly, Samsung might be jumping on the latest trend of partnering with a camera brand. We might see this possibly happen on a special edition Fold.

— Yogesh (@heyitsyogesh) April 6, 2021