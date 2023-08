Pese a que Samsung es actualmente el mejor y más constante fabricante de móviles plegables en todo el mundo, no han salido del mercado premium. Sus Galaxy Z siguen siendo bastante costosos y prohibitivos, aunque por sus especificaciones lo valen (mira la quinta generación). En cambio, sus rivales han comenzado a abrirse hacia un nicho de usuarios mucho más amplio, especialmente Motorola. La firma lanzó hace semanas el Razr 40, su primer plegable “de gama media”.

Ahora, Samsung parece que se ha dado cuenta de que otros quieren comerle el pastel lanzando dispositivos plegables más económicos. ¿Su respuesta a esto? Al parecer, Samsung estaría lista para lanzar su primer plegable Galaxy Z FE, más barato y en menos tiempo del que imaginas.

El primer Galaxy Z FE llegaría en 2024, luego de los Galaxy Z Fold 6 y Z Flip 6

Como acabamos de señalar, hasta ahora Samsung ha mantenido sus plegables en el segmento premium. Sin embargo, esto estaría próximo a cambiar, pues la marca estaría lista para añadir un tercer modelo a su catálogo, más barato que los otros.

La información viene desde una publicación en X (antes Twitter) del filtrador Revegnus (@Tech_Reve), en la que asegura lo siguiente: “el Galaxy S23 FE se lanzará pronto, y hay posibilidades de que Samsung planee presentar la marca FE de manera constante anualmente. Simultáneamente, hay rumores de pruebas en curso para el lanzamiento del Galaxy Z FE (modelo lite), después de los Fold/Flip 6”.

Lo de los rumores de un posible Samsung Galaxy S23 Fan Edition (FE) lo hemos mencionado antes, incluso hemos hablado de las Galaxy Tab S9 FE. Sin embargo, lo de un nuevo Galaxy Z FE sí que nos toma por sorpresa, especialmente eso de que podría lanzarse en 2024.

¿Será un plegable de concha o el clásico formato de libro? No lo sabemos, pues no hay ningún otro dato sobre este dispositivo. No obstante, si Samsung planea lanzar un Galaxy plegable más económico, lo lógico sería pensar en un Galaxy Z Flip SE.

¿Por qué? Primero, porque los Galaxy FE tienden a ser versiones muy similares a las normales, pero a un precio más razonable; segundo, porque el Galaxy Z Flip 5 es muchísimo más barato que el Z Fold 5, así que no tendría sentido partir desde este último; tercero, porque los plegables de tipo concha se venden como churros, los otros no tanto, así que un Galaxy Z Flip SE tendría mayor demanda.

¿Cuánto podría costar el Galazy Z FE se Samsung? Una vez más, no hay datos al respecto. No obstante, con el Galaxy Z Flip 5 partiendo en los 1200 €, que el Galaxy Z FE parta de los 900 – 1000 € no sería mala idea. Sí, seguirá siendo bastante caro para muchísimas personas, pero definitivamente será más atractivo para el bolsillo.