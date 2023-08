Alguien de Samsung Francia puede que sea despedido esta semana, pues la web oficial de la marca en el país galo ha filtrado la existencia de las tablets Galaxy Tab S9 FE y Galaxy Tab S9 FE+. Estos dos nuevos modelos serían una variante más económica de las Samsung Galaxy Tab S9, Tab S9+ y Tab S9 Ultra que se lanzaron el mes pasado.

Tal como se puede ver en la lista de dispositivos Galaxy compatibles con el asistente digital de la compañía, Bixby, las tablets Galaxy Tab S9 FE y Galaxy Tab S9 FE+ son una realidad y su lanzamiento en el mercado es inminente. Así que vamos a repasar todo lo que sabemos sobre ellas hasta ahora.

Cómo serán las Galaxy Tab S9 FE y S9 FE+

A pesar de que esta no es la primera vez que se filtran las Galaxy Tab S9 FE y S9 FE+, Samsung aún no ha hecho un pronunciamiento oficial sobre esta estas tablets. La compañía todavía no ha confirmado sus características ni su lanzamiento. Por tanto, todo lo que sabemos hasta ahora de las variantes económicas de la Galaxy Tab S9 FE son rumores y especulaciones.

La serie Galaxy FE (acrónimo de «Fan Edition») de Samsung es conocida por ofrecer especificaciones dignas de la gama alta a un precio más asequible. ¿Cómo es eso posible? Normalmente, la compañía elimina algunas características premium de sus buques insignia actuales y mantiene las especificaciones más útiles o atractivas para el usuario. Por tanto, las Galaxy Tab S9 FE y S9 FE+ serán como la Galaxy Tab S9 y S9+, respectivamente, pero restándoles algunas características.

Según los rumores, las Galaxy Tab S9 FE y S9 FE+ tendrán el mismo tamaño de la pantalla, el S Pen, la capacidad de la batería, la velocidad de carga, entre otras especificaciones. Sin embargo, perderán la pantalla Dynamic AMOLED 2X, el lector de huellas debajo de la pantalla y el Snapdragon 8 Gen 2. No tendrá una pantalla y un procesador tan avanzado, pero deberían ofrecer un rendimiento de gama media más que decente para todo tipo de uso.

En fin, mantente atento a Androidphoria para enterarte de las últimas novedades de las Galaxy Tab S9 FE y S9 FE+ cuando se presenten.