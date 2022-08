Samsung presentó su nueva generación de tablets a principios de este año, cuando Android 12L aún no estaba listo para debutar. Hablamos por supuesto de las Galaxy Tab S8, S8+ y S8 Ultra que llegaron con Android 12 instalado de fábrica y que ahora ya pueden dar el salto a Android 12L, una nueva versión diseñada específicamente para tablets. Gracias a la actualización a One UI 4.1.1, las Galaxy Tab de la serie S8 son las primeras en tener esta versión de Android para tablets en Europa y Corea del Sur.

Recordemos que el Samsung Galaxy Z Fold 4 fue el primer dispositivo de la marca en contar con One UI 4.1.1 basado en Android 12L. Ahora, por suerte, no será el único, pues le acompañarán las Galaxy Tab S8, S8 Plus y S8 Ultra.

Las Galaxy Tab S8, S8+ y S8 Ultra reciben la actualización a Android 12L con One UI 4.1.1

La versión de firmware correspondiente a la actualización One UI 4.1.1 basada en Android 12L para estas tablets en Europa es el siguiente:

Galaxy Tab S8: X70xBXXU2AVH2 .

. Galaxy Tab S8+: X80xBXXU2AVH5 .

. Galaxy Tab S8 Ultra: X90xBXXU2AVH2.

Además de la novedad de Android 12L, esta actualización también trae el parche de seguridad del mes de agosto de 2022. Por cierto, la actualización ya está disponible tanto para las variantes 4G como para las variantes con solo WiFi.

Novedades de Android 12L con One UI 4.1.1 en las Galaxy Tab S8

Aunque la lista de cambios que incluye esta actualización para las Galaxy Tab S8 es bastante grande, aquí te dejamos un resumen de las novedades más importantes:

Nueva barra de tareas estilo escritorio : se ubica en la parte inferior de la pantalla y permite una navegación más rápida entre aplicaciones y una multitarea más eficiente. Además, permite que las aplicaciones se abran en modo de pantalla dividida o en una vista emergente rápidamente.

: se ubica en la parte inferior de la pantalla y permite una navegación más rápida entre aplicaciones y una multitarea más eficiente. Además, permite que las aplicaciones se abran en modo de pantalla dividida o en una vista emergente rápidamente. Gesto con dos dedos : te dejará cambiar entre la vista de pantalla completa y la de pantalla dividida. Te dejará abrir las aplicaciones en una ventana flotante o en pantalla dividida.

: te dejará cambiar entre la vista de pantalla completa y la de pantalla dividida. Te dejará abrir las aplicaciones en una ventana flotante o en pantalla dividida. Extraer texto de imágenes : One UI 4.1.1 permite extraer texto de cualquier imagen, compartirlo con cualquier app o traducir el texto a otro idioma. Y es que puede detectar los siguientes idiomas: alemán, chino, francés, italiano, coreano, portugués y español. Además, te ofrece acciones sugeridas basadas en el texto extraído de las imágenes.

: One UI 4.1.1 permite extraer texto de cualquier imagen, compartirlo con cualquier app o traducir el texto a otro idioma. Y es que puede detectar los siguientes idiomas: alemán, chino, francés, italiano, coreano, portugués y español. Además, te ofrece acciones sugeridas basadas en el texto extraído de las imágenes. Establecer un fondo de llamada diferente para cada contacto .

. Una gama más amplia de emojis, pegatinas y kaomoji con el teclado de Samsung.

con el teclado de Samsung. La aplicación Mis Archivos es más potente y capaz : puede buscar información dentro de los archivos. Por ejemplo, puedes buscar un número de teléfono y la aplicación te mostrará esa información aunque esté almacenada en una imagen o un documento. También puedes filtrar y ordenar los archivos visibles en la página de resultados de la búsqueda.

: puede buscar información dentro de los archivos. Por ejemplo, puedes buscar un número de teléfono y la aplicación te mostrará esa información aunque esté almacenada en una imagen o un documento. También puedes filtrar y ordenar los archivos visibles en la página de resultados de la búsqueda. Todas las novedades de Android 12L.

¿Cómo actualizar la Galaxy Tab S8, S8+ y S8 Ultra a Android 12L?

La actualización a Android 12L para las Galaxy Tab S8 ya está disponible en Europa y Corea del Sur, aunque puede que tarde unas semanas en llegar a tu tablet. Puedes intentar forzar la instalación de la actualización de esta manera:

Ve a la app Configuración .

. Selecciona Actualización de software .

. Si hay una actualización disponible, presiona en Descargar e instalar.

¡Listo! Recuerda que si no te aparece disponible la actualización para descargar, solo debes esperar un poco más hasta que esté lista para tu tablet.