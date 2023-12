Los Samsung Galaxy S25 y S25+ podrían llevar cámaras de Sony

Si algo hay que destacar de Samsung, es que la compañía se ha encargado de tener siempre su propia serie de procesadores y cámaras que, indudablemente, ven la luz en sus propios móviles. Con la presentación del Exynos 2400, se espera que la serie Galaxy S24 continúe la tradición no solo en Europa sino también en el Sudeste Asiático.

Y aunque la cosa pinta idéntica para las series del futuro, en algo podría estar cambiando Samsung dentro de un año, y es lo que están susurrando los rumores últimamente: la cámara para los Galaxy S25 y S25+ tal vez sea de Sony en lugar de ISOCELL.

Después de múltiples alianzas con varias empresas, Sony ha demostrado que sus sensores son una apuesta segura para las cámaras de los móviles. No por nada Sony dominó el mercado de las cámaras de móviles en el 2022, con miras a que en el 2023 repita la historia. Lo que tal vez nadie se esperaba es que Samsung diera su brazo a torcer para incluir a la marca en sus buque insignia.

Great news: The S25 and S25+ will no longer use the dreadful GN3 sensor; instead, they will feature Sony’s image sensor. I’m very happy! https://t.co/P6pxMEmyMl

— Revegnus (@Tech_Reve) December 3, 2023