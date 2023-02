los Galaxy S23 permiten liberar toda la potencia de su SoC en juegos

Una de las cosas que más se criticaron de los Galaxy S22 fue el Game Optimizing Service (GOS) o Servicio de Optimización de Juegos. Esta es una función que lanzó Samsung para evitar que sus flagships se sobrecalentaran al jugar. ¿Lo malo de este servicio? Pues que para hacerlo acelera la CPU y GPU del procesador limitando el rendimiento del móvil, por lo que, al estar activa, este no puede rendir al 100 %.

De hecho, se descubrió que Samsung programó el Game Optimizing Service para limitar a más de 10 mil aplicaciones populares, exceptuando los benchmarks. ¿Cómo se solucionaba esto? Pues hasta ahora, la marca no había añadido un interruptor para desactivar el GOS. Así, lo único que se podía hacer era usar una app de terceros para inhabilitar el Game Optimizing Service.

Por suerte, parece que los de Samsung se han dado cuenta de su error y han añadido un botón para desactivar el GOS en los Galaxy S23. Esto significa que podrás liberar toda la potencia del Snapdragon 8 Gen 2 al jugar con estos nuevos flagships.

El Game Optimizing Service (GOS) fue una de las soluciones que encontró Samsung para los problemas de sobrecalentamiento que presentó el Snapdragon 8 Gen 1, el chipset que llevan bajo el capó los Galaxy S22.

Sin embargo, rápidamente los usuarios (particularmente los gamers) notaron un gran problema con esta función: a pesar de que mantiene fresca la temperatura del móvil, sacrifica la resolución y los FPS al jugar. Esto, evidentemente, no permitía disfrutar de toda la potencia que puede ofrecer el procesador.

Samsung Galaxy S23 brings GOS toggle, is there any throttling issue? – https://t.co/OunPa3bwTo pic.twitter.com/Hh1vCI4sIM

— Sammy Fans (@thesammyfans) February 4, 2023