El éxito de los Galaxy Z Fold 3 y Flip 3 sigue dejando secuelas. La llegada al mercado de estos móviles de Samsung significó la confirmación de que los plegables habían vuelto para quedarse. No solo porque la marca surcoreana no logró satisfacer la alta demanda de estos terminales, sino que además motivó a que otros fabricantes lanzarán sus primeros plegables al mercado: Vivo, Honor, Huawei y OPPO.

Pues bien, hasta ahora todos los plegables que hemos visto (incluidos los de Samsung) tienen un precio bastante elevado, ya que se diseñan como teléfonos de gama alta o prémium. Pero ahora, los de Corea del Sur quieren volver a marcar la pauta dentro del sector de los plegables y para hacerlo lanzarán algo que muchos estamos esperando: un plegable económico.

Un conocido filtrador de Samsung (@chunvn8888) ha revelado en su cuenta de Twitter que el fabricante está trabajando en un nuevo plegable para su serie Galaxy A. Recordemos que esta es la gama media de móviles de Samsung, cuyos precios suelen oscilar entre los 300 y 500 euros. Además, como se puede leer en el tweet que dejamos abajo, habrá que esperar un poco, ya que es probable que llegue en 2024 o 2025.

Not happening that soon tho, 2024-2025. At least that's when Samsung aiming to release… https://t.co/qQbwgAff5Y

— No name (@chunvn8888) June 4, 2022