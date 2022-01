En el mundo de la tecnología, cuando algo fracasa o no resiste el paso del tiempo, no queda de otra que desecharlo. El 2022 ya nos ha dejado dos buenos ejemplos de ello: la muerte definitiva de los BlackBerry originales y el cierre oficial de la tienda de aplicaciones de Tizen que acaba de ser anunciado. Como sabrás, Tizen es el ambicioso sistema operativo basado en Linux que Samsung durante un tiempo quiso utilizar en todos sus dispositivos.

Si bien todavía lo usan en sus Smart TV, desde el 2017 no lo incorporan en sus smartphones y parece que también han dejado de integrarlo a sus smartwatches, pues el año pasado el Galaxy Watch 4 llegó con Wear OS. Sin embargo, es probable que aún tengas en casa un dispositivo Samsung con Tizen. En ese caso, enseguida te explicamos qué va a pasar con él ahora que cerró la tienda de Tizen.

Los únicos afectados por el cierre de Tizen son los móviles Samsung antiguos

Lo primero que debes saber es que lo único que ha cerrado es la tienda de aplicaciones de Tizen para móviles. Por tanto, los principales afectados son los siguientes móviles de Samsung que usaban la tienda:

Samsung Z1

Samsung Z2

Samsung Z3

Samsung Z4

Si tienes uno de estos móviles, ya no podrás registrarte ni ingresar en esta tienda, seas usuario existente o no. Ya en junio del año pasado Samsung nos había advertido que esto podía suceder al bloquear el registro de nuevos usuarios y al no permitir a los usuarios existentes descargar nuevas apps. Desde el 31 de diciembre de 2021, la tienda de Tizen para móviles está completamente cerrada para todos los usuarios.

Eso sí, la tienda de apps de Tizen para las Smart TV de Samsung sigue funcionando normalmente. De momento, los Galaxy Watch con Tizen tampoco han sufrido ningún cambio tras esta noticia, pero no nos sorprendería que en el futuro Samsung también deje de brindar soporte al sistema operativo de estos wearables.

En definitiva, si sorprendentemente aún tenías un móvil Samsung con Tizen, ha llegado el momento de que des el salto a Android o iOS. Mira esta oferta brutal por el iPhone 11 reacondicionado y estos 10 móviles Android por menos de 100 €.

Fuente | GSMArena