Dirty Unicorns paró su desarrollo. La que hasta ahora fuese una de las ROM personalizadas de Android más famosas nos abandona de forma definitiva y quedará en el recuerdo de la comunidad para la posteridad. Sí, se acabó la ROM Dirty Unicorns. ¿Quieres saber por qué cesó su desarrollo?

Dirty Unicorns apaga sus servidores de forma definitiva

El equipo detrás del desarrollo de Dirty Unicorns confirmó en su cuenta de Twitter que desconectarán todos sus servidores. La medida entrará en vigencia hoy (16 de marzo) y con ella llegará el final de esta popular ROM, al menos de forma oficial.

¿Por qué decimos esto último? Porque una de las maravillas de la comunidad de Android es que gran parte de los proyectos son de código abierto. Así, aunque los servidores de Dirty Unicorns se apagarán, el GitHub permanecerá activo y accesible. Sí, algunas personas podrán seguir desarrollando versiones no oficiales de esta ROM por un tiempo más en algunos dispositivos.

Esta decisión llega menos de un año después de que Dirty Unicorns regresara al foro de XDA, pero los desarrolladores oficiales no dieron una razón concreta para el cierre más allá de tener otras obligaciones. No obstante, aseguraron que no es una pataleta por falta de donaciones para el proyecto o una broma adelantada por April Fools como en 2019.

Un poco de historia sobre Dirty Unicorns

Si en la última década fuiste asiduo a visitar la comunidad de desarrollo de Android y personalizar tu móvil, seguramente recordarás Dirty Unicorns. La que en su momento fuese un fork de AOKP nació en 2012 con la llegada de Ice Cream Sandwich (Android 4.0), se estableció con Jelly Bean y desde entonces comenzó a destacar como una de las mejores ROM personalizadas de Android.

En ese entonces, Dirty Unicorns se caracterizaba por ofrecer una versión de Android limpia de bloatware, muy ligera y con algunos añadidos extras muy interesantes. ¿Algunos de ellos? Un ecualizador de audio genial, una barra de estado mejorada, un administrador de temas ultra completo y más.

Era la edad dorada de las ROM personalizadas, pues estas marcaban la tendencia de las características exclusivas de software en Android. Aparte, puede que no haya sido tan famosa como Paranoid Android (mi favorita en su momento) o CyanogenMOD (ahora LineageOS), pero Dirty Unicorns siempre era una opción.

Recientemente el equipo se enfocó más en ofrecer una experiencia muy similar a la de los Google Pixel con su ROM, pero con esteroides. Además, fue la primera en llevar Active Edge a las ROM basadas en AOSP, una característica exclusiva de Android stock para los Google Pixel.

Hoy la comunidad desarrolladora de Android pierde un gran proyecto, pero muchos otros quedan activos y seguro que pronto recibiremos noticias de alguno de los desarrolladores detrás de Dirty Unicorns.