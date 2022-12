El astro argentino de fútbol, Lionel Messi, no solo ha roto récords dentro del campo de juego, también ha marcado hitos históricos en Internet. Si bien se esperaba que esto suceda, pues millones de personas al rededor del mundo querían ver al argentino levantar la Copa del Mundo en Catar, nadie pensaba hasta dónde podía llegar.

Como si esto fuera poco, la final del Mundial de Catar 2022, la cual se llevó a cabo el pasado 18 de diciembre, también ha dicho “presente” dentro de esta categoría. ¿Te interesa conocer qué récords han roto el futbolista argentino y el evento deportivo más importante de los últimos años? Sigue leyendo y sorpréndete.

Según lo informado por el propio CEO de Meta (desde su cuenta oficial en Facebook), Lionel Messi ha logrado convertir una de sus publicaciones en la más popular de la historia de Instagram. Superando los casi 58 millones de likes que obtuvo la fotografía de un huevo durante muchos años, el argentino logró lo impensado.

La publicación de Instagram en la que se lo ve a Lionel Messi levantando la Copa del Mundo superó la barrera de los 70 millones de likes. Cabe añadir que esa cifra sigue aumentando con el paso de los días, por lo que se convertiría en la publicación con más likes de Instagram por muchísimo tiempo.

Así mismo, Messi también pudo posicionarse en el primer puesto de las Stories con más likes de la historia de dicha red social. Eso sí, la cifra de momento se desconoce, pues Mark Zuckerberg no ha especificado el número de likes que obtuvo la Storie que publicó Messi en su cuenta de Instagram.

Gracias a la publicación que realizó el actual CEO de Google desde su cuenta de Twitter, se pudo conocer un dato cuanto menos llamativo. En pocas palabras, la final del Mundial de fútbol de Catar 2022 ha provocado que Google registre sus datos de tráfico en búsquedas más altos de sus 25 años de historia.

Search recorded its highest ever traffic in 25 years during the final of #FIFAWorldCup , it was like the entire world was searching about one thing!

— Sundar Pichai (@sundarpichai) December 19, 2022