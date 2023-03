Aunque hoy día existen la radio por Internet y los podcasts, la radio tradicional se niega a morir. Todavía sigue siendo un medio de comunicación importantísimo, con millones de usuarios alrededor del mundo que le dedican al menos unos minutos al día. La mayoría del consumo se da a través de la señal FM (frecuencia modulada), una tecnología con décadas de historia sobre sus hombros y que todavía está presente algunos móviles.

En su momento fue toda una revolución, pues abarató los costos de producción y transmisión de este popular medio. Sin embargo, su jubilación está más cerca de los que parece. ¿Cómo es que estamos tan seguros? Porque la Radio DAB+ ya está lista para sustituir a la radio FM. ¿Quiénes saber cuáles son sus beneficios y qué dispositivos son compatibles? Entonces sigue leyendo.

La radio del futuro es DAB+: sonido de alta calidad, capaz de transmitir metadatos y no requiere conexión a la red

Con la llegada de Internet muchos pensaron que era el siguiente paso para el mundo de la radio, pero lo cierto es que tiene un problema: debes estar conectado con datos en todo momento para poder escucharla. Esto es algo que no sucede con la radio FM, que solamente necesita un dispositivo receptor para que puedas disfrutarla mientras estés en el rango de alcance de su señal analógica.

La radio DAB+ tiene estas mismas características, así que no necesitaras de una conexión a Internet para que puedas disfrutarla. ¿Qué es lo que significa DAB? Es un estándar de transmisión de sonido cuyas siglas significan ‘Digital Audio Broadcasting’.

El sonido a transmitir es originalmente analógico, pero antes de difundirse pasa por un proceso que lo convierte en una señal digital (paquetes de bits), como la TDT. Esto no solo le permite operar al mismo tiempo y en el mismo rango de frecuencias que la radio FM sin problema alguno (aunque es mucho amplio en DAB+), también aporta otras ventajas:

Se elimina la distorsión por movimiento o por el cruce entre señales : el receptor es capaz de identificar e interpretar únicamente los paquetes que necesita para transformarlos en sonido.

: el receptor es capaz de identificar e interpretar únicamente los paquetes que necesita para transformarlos en sonido. No hay pérdida de calidad entre el dispositivo de envío y el de recepción : los paquetes no son alterados durante la transmisión, ni siquiera ante fenómenos atmosféricos o geográficos, así que escucharás exactamente lo que se ha enviado.

: los paquetes no son alterados durante la transmisión, ni siquiera ante fenómenos atmosféricos o geográficos, así que escucharás exactamente lo que se ha enviado. Envío de metadatos: como la señal de transmisión es digital, los paquetes pueden contener cualquier información adicional como metadatos (nombre del álbum, carátula, intérprete, etc.).

El codec con el que se transmite el audio es el MPEG-4 HE AAC V2, que tiene una tasa de compresión altísima sin pérdida de calidad perceptible. Además, el ‘+’ significa que es la versión mejorada de la radio DAB clásica. ¿Cuál es la mejora? Al usar el códec AAC+, el audio transmitido puede tener la misma calidad que un CD (alta definición).

¿Cuándo se implementará la radio DAB+ en España y el resto del mundo?

Aunque parece toda una novedad, lo cierto es que la tecnología DAB tiene un buen puñado de años encima. Se desarrolló en la década de 1980 y es un proyecto originario de la Unión Europea. Mientras, DAB+ existe desde 2007.

Los países de Europa y Australia son los que dan mayor uso a esta tecnología, pero lo cierto es que su alcance sigue siendo limitado. Solo 4 países tienen marcada una fecha para el llamado ‘apagón analógico’, que no es más que la sustitución completa de la radio FM por DAB+. Son estos:

Noruega : entre 2017 y 2022 (no lo han completado, pero sí llevan un gran avance).

: entre 2017 y 2022 (no lo han completado, pero sí llevan un gran avance). Suiza : entre 2020 y 2024.

: entre 2020 y 2024. República Checa : 2025 o antes.

: 2025 o antes. Alemania: para 2025.

El resto de países europeos y Australia cuentan con servicios e infraestructura compatible, pero no son suficientes como para dejar atrás la radio FM. En el caso particular de España la historia no es la más alentadora.

La adopción de la radio DAB+ lleva un buen tiempo estancada en España, principalmente porque los gobiernos regionales no han entregado licencias de radiodifusión digital. Actualmente, hay varios recursos de amparo en el Tribunal Constitucional, pero todavía no hay respuestas al respecto. Además, la infraestructura española no es la más completa de todas: solamente en el 20% del territorio nacional se puede sintonizar radio DAB.

¿Qué móviles son compatibles con DAB+? Muchos menos de los que crees

Ahora bien, queda una última pregunta por responder y lo cierto es que no te gustará la respuesta. Si de por sí ya es complicado conseguir móviles compatibles con radio FM, los smartphones compatibles con DAB o DAB+ son casi como encontrar el santo grial.

En el mercado solamente han existido dos móviles compatibles con DAB y están totalmente discontinuados. El primero fue el Nokia N8 de 2010 y el segundo el LG Stylus 2 de 2016. De ahí en adelante no han existido otros, así que la compatibilidad es prácticamente inexistente.

¿Hay posibilidades de que los fabricantes comiencen a implementar DAB+ en sus dispositivos? Con la tendencia a la desaparición de la radio FM en los móviles lo ponemos en duda. No obstante, si la radio DAB y DAB+ llegase a ganar gran popularidad en los próximos años, seguramente considerarán algún cambio de estrategia.