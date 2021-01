Cada año que pasa Qualcomm sorprende con sus nuevos procesadores para móviles, como ya sucedió con el Snapdragon 865+ o el reciente Snapdragon 888. El gigante de San Diego no para en su esfuerzo por ser el mejor de este sector tan competitivo y ahora suman una nueva adquisición que los ayudará.

Qualcomm acaba de comprar NUVIA para mejorar más sus procesadores para móviles, ordenadores y servidores. ¿Quieres saber lo que se traen entre manos? ¿Qué es NUVIA y por qué es una compra importante? Continúa leyendo y descúbrelo.

Qualcomm compra NUVIA por 1400 millones de dólares

Gracias a Anandtech se conoce que Qualcomm habría firmado un acuerdo de compra con NUVIA por 1400 millones de dólares. ¿Qué es NUVIA? Una startup formada por veteranos de la industria y dedicada a la investigación y desarrollo de procesadores ARM de alto rendimiento.

Entre sus fundadores se encuentra personajes de la talla de Gerard Williams II, uno de los ingenieros principales detrás de los procesadores de Apple desde el núcleo Lightning hasta el A13. Además, también otros veteranos como John Bruno y Manu Gulati, ambos extrabajadores de Apple, Google y AMD.

NUVIA está en el radar desde febrero de 2019 y actualmente trabajaban en el diseño de sus propios chips ARM personalizados para servidores. Esto último deja entrever un posible interés por parte de Qualcomm en volver a entrar a ese mercado y, por qué no, también de los ordenadores.

Ambas compañías ya llegaron a un acuerdo, que además incluye mantener el capital humano de NUVIA intacto, pero falta que los entes regulatorios lo aprueben. ¿Hay más? Definitivamente sí.

Qualcomm quiere sus propios chips ARM personalizados como Apple

Detrás de la adquisición de NUVIA hay múltiples intereses por parte de Qualcomm y no únicamente el mercado de servidores. Por una parte, Qualcomm está apostando muy fuerte a la expansión del 5G porque “está acelerando aún más la convergencia de la movilidad y la informática”.

Además, Qualcomm pretende mejorar el rendimiento y la eficiencia energética de sus chips para seguir manteniendo la corona del mercado. En este caso, la idea será satisfacer a los nichos que demandan cada vez más potencia y mejores capacidades de conexión (5G).

Y estrechamente relacionado con lo anterior está el último interés por parte de Qualcomm, diseñar sus propias CPU personalizadas, como Apple. Actualmente las principales compañías de chips para móviles utilizan como base de diseño los ARM Cortex, hablamos de Samsung, HiSilicon (Huawei), MediaTek y la propia Qualcomm.

En el último caso, Qualcomm hace ciertas modificaciones a los núcleos Cortex básicos para dar vida a sus núcleos Kryo, pero estos no son núcleos totalmente personalizados. Mientras, Apple se ha encargado de diseñar sus propios SoC compatibles con la arquitectura ARM, son líderes en ese sector y están dando mucho de qué hablar.

El Apple A14 Bionic es una pasada y el recién lanzado Apple M1 para ordenadores está revolucionado el mercado. Este último no solo es muy potente, además es muy eficiente y consume una fracción de energía respecto a su rival directo en x86.

Esto es lo que pretende replicar Qualcomm, aunque con algunos matices. Una CPU personalizada en formato big.LITTLE es crucial para los móviles por las limitaciones de batería, pero será complicado que Qualcomm las haga realidad (el A14 Bionic no usa esta configuración). No obstante, en ordenadores de sobremesa y portátiles no hace falta este formato, así que podrán trabajar con holgura.

¿Qué piensas de esta adquisición?