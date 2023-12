Ningún fabricante reconocido de memorias ha conseguido crear una micro SD de 2 TB funcional apta para la venta al público. Ni siquiera Samsung y SanDisk con toda su experiencia en este rubro son capaces de ofrecer tarjetas micro SD de 2000 gigabytes. Sin embargo, hay una empresa poco conocida que lo ha logrado.

Kioxia, una compañía japonesa aparentemente nueva en esto, pero con un excelente catálogo de memorias, ha anunciado la Kioxia Exceria Plus G2 2TB, que se convierte en la primera micro SD con capacidad de 2 TB del mundo. Si bien es cierto que algunos vendedores en tiendas como Amazon y AliExpress aseguran tener micro SD de 2 TB, esta es la primera vez que una empresa de renombre lanza una micro SD con esta capacidad.

La micro SD Kioxia Exceria Plus G2 2TB es oficial y se pondrá a la venta en 2024

Si no conoces a Kioxia, no te culpamos porque se creó hace muy pocos años (en 2018). Sin embargo, esta marca japonesa tiene una gran experiencia, ya que en realidad es la antigua división «Toshiba Memory Corporation» de Toshiba. De hecho, a la empresa se le atribuyó la invención de la memoria flash en su momento cuando formaba parte de Toshiba.

En la actualidad, Kioxia es propiedad de Bain Capital en un 56% y de Toshiba en un 41%. Así que puedes estar seguro de que Kioxia es una marca seria y de que no nos están engañando cuando dicen que tienen la primera micro SD de 2 TB del mundo.

La producción en masa de la Kioxia Exceria Plus G2 2TB ya se ha anunciado y la empresa afirma que saldrá a la venta en el primer trimestre de 2024. No obstante, Kioxia no reveló en qué regiones venderán esta nueva tarjeta ni qué precio tendrá.

Especificaciones de la tarjeta microSD Kioxia Exceria Plus G2 de 2 TB

La tarjeta microSD Exceria Plus G2 de 2 TB es una unidad de almacenamiento UHS-I con clasificaciones UHS Speed Class 3 (U3), Video Speed Class 30 (V30) y Application Class 1 (A1).

Tiene una velocidad de lectura de hasta 100 MB/s y una velocidad de escritura de hasta 90 MB/s. Esta tarjeta está fabricada apilando dieciséis troqueles de 1 terabit de memoria flash 3D. Kioxia ha sido capaz de lograr este resultado manteniendo el grosor máximo de la especificación de 0,8 mm.

La compañía asegura que está dirigida a smartphones, cámaras y consolas portátiles. Se espera que salga a la venta en Europa y Singapur.

¿Cuánto costará?

Ten en cuenta que la micro SD de mayor capacidad que puedes comprar actualmente son las de 1,5 TB que cuestan 173 euros aproximadamente. Por consiguiente, la Kioxia Exceria Plus G2 2TB debería tener un precio de 200 euros o superior. Pero esto es pura especulación nuestra porque el precio depende del coste de fabricación, el cual desconocemos totalmente.

Fuente | Kioxia