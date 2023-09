Steam Deck vs Asus ROG Ally vs Lenovo Legion Go comparativa

Las consolas portátiles para juegos de alto rendimiento están viviendo su gran primavera. La Steam Deck dio los primeros pasos y desde entonces otras más le han seguido. Algunas lo hicieron basándose en Android, dando prioridad a los juegos casuales o los basados en streaming. Sin embargo, otras apostaron al mercado más entusiasta y se atrevieron a ser pequeños (pero potentes) ordenadores de mano. En esta última categoría están la ASUS ROG Ally, la Lenovo Legion Go y la Steam Deck (por supuesto).

Pero ¿te has preguntado alguna vez cuál de ellas es la mejor? ¿Cuál ofrece mejor rendimiento? ¿Cuál tiene mejor relación precio/potencia? Hoy decidimos dar respuesta a todo eso, pues vamos a comparar a la Steam Deck vs. ASUS ROG Ally vs. Lenovo Legion Go. ¿Cuál crees que será la ganadora y se alzará como la reina de las consolas portátiles en 2023?

Tabla comparativa de especificaciones: Steam Deck vs. ASUS ROG Ally vs. Lenovo Legion Go

Especificaciones Steam Deck

ASUS ROG Ally

Lenovo Legion Go

Dimensiones y peso 298 mm x 117 mm x 49 mm. 669 gramos 280 x 111 x 21,2 – 32,4 mm. 608 gramos. Sin mandos: 210 x 131 x 20 mm. 640 gramos.

Con mandos: 299 x 131 x 41 mm. 854 gramos. Pantalla 7″ HD+ (1280 x 800 píxeles) con panel táctil IPS, tasa de refresco de 60 Hz y brillo de 400 nits. 7″ Full HD (1920 x 1080 píxeles) con panel táctil IPS, tasa de refresco de 120 Hz y brillo de 500 nits. 8,8″ QHD+ (2560 x 1600 píxeles) con panel táctil IPS, tasa de refresco de 144 Hz y brillo de 500 nits y DCI-P3 97%. Procesador AMD Zen 2 personalizado de 4 núcleos y 8 hilos funcionando @ 3,5 GHz. Hasta un AMD Ryzen Z1 Extreme de 8 núcleos y 16 hilos funcionando @ 5,1 GHz. Basado en Zen 4. AMD Ryzen Z1 Extreme de 8 núcleos y 16 hilos funcionando @ 5,1 GHz. Basado en Zen 4. Gráfica AMD Radeon de 8 unidades de cálculo basada en RDNA 2. Hasta 1,6 GHz. AMD Radeon de 12 unidades de cálculo basada en RDNA 3. Hasta 2,7 GHz. AMD Radeon de 12 unidades de cálculo basada en RDNA 3. Hasta 2,7 GHz. RAM 16 GB LPDDR5 @ 5.600MHz. 16 GB LPDDR5 @ 6.400MHz. 16 GB LPDDR5X @ 7.500 MHz. Almacenamiento 64 GB (eMMC 5.1) / 256 GB / 512 GB (SSD NVMe) con ranura para microSD de hasta 1 TB. 256 GB / 512 GB en formato SSD NVMe con ranura para microSD de hasta 1 TB. 256 GB / 512 GB / 1 TB en formato SSD NVMe con ranura para microSD de hasta 2 TB. Controles del mando Botones A B X Y, cruceta, gatillos analógicos L y R, bumpers L y R, botones de Ver y de Menú, 4 botones de empuñadura asignables, 2 sticks analógicos de tamaño completo con toque capacitivo y 2 trackpads con respuesta háptica. Botones A B X Y, cruceta, gatillos analógicos L y R, bumpers L y R, botones de gatillo L y R, botones traseros M1 y M2, botones Ver y Menú, botón de centro de comando de ASUS y Armory Create, botones de volumen y botón de encendido. Botones A B X Y, una cruceta D-Pad, dos joysticks con hall effect, un trackpad, cuatro botones de opciones, bumpers LB y RB, gatillos analógicos LT y RT, botones extra M1 / M2 / M3 / Y3 en el lado derecho, botones extra Y1 / Y2 en el lado izquierdo, rueda de ratón, soporte integrado, giroscopio de 6 ejes, vibración HD y dos botones para liberar los mandos. Sonido Altavoces estéreo con DSP integrado, micrófono dual y audio multicanal vía DisplayPort. Altavoces estéreo compatibles con Dolby Atmos, micrófono dual con ANC y audio multicanal vía DisplayPort. Altavoces estéreo de 2W, micrófono de audio cercano de doble matriz y audio multicanal vía DisplayPort. Conectividad WiFi 5 de doble banda, Bluetooth 5.0, conector de 3,5 mm para auriculares y USB-C 3.2 capaz de funcionar como DisplayPort 1.4. WiFi 6E de triple banda, Bluetooth 5.2, conector de 3,5 mm para auriculares, USB-C 3.2 capaz de funcionar como DisplayPort 1.4, lector de huellas y ROG XG Mobile Interface. WiFi 6E de triple banda, Bluetooth 5.2, conector de 3,5 mm para auriculares y USB-C 3.2 capaz de funcionar como DisplayPort 1.4. Batería 40 Wh con una autonomía entre 2 y 8 horas de juego. Cargador de 45 W. 40 Wh con una autonomía entre 2 y 7 horas de juego. Cargador de 65 W. 49,2 Wh con una autonomía mínima de 2 horas de juego. Cargador de 65 W. Sistema operativo SteamOS 3.0 (basado en Arch Linux). Windows 11 Home. Windows 11 Home. Precio Desde 419 € (64 GB). Desde 699 € (256 GB). Desde 799 € (256 GB). Cómpralo aquí Comprar Comprar Comprar

ASUS ofrece un diseño más vistoso y Valve uno bastante ligero, pero Lenovo lleva la batuta en versatilidad

Que la Steam Deck sea de 2022 y la piedra angular sobre la que se erige este mercado es una responsabilidad enorme. Más allá de la Nintendo Switch (un concepto diferente), Valve no tenía mucho de dónde fijarse, así que el diseño de la Steam Deck parece más bien un prototipo.

No está mal, ojo, pero la distribución de los controles en el frontal no es la más cómoda si vas a usar los joysticks, pues debes estirar mucho los dedos. Aparte, el doble trackpad puede ser muy útil para navegar, pero ocupan un montón de espacio.

Por su parte, la ASUS ROG Ally es la que tiene un diseño más apegado a los canones gamers. Sus líneas son bastante agresivas sin sacrificar ergonomía y sus luces RGB le aportan ese toque a todos los jugadores nos encantan. Aparte, su distribución asimétrica de botones hace que jugar sea más cómodo y es la consola más ligera de las tres. Eso sí, no tiene trackpad como sus rivales, así que la navegación solo puede hacerse tocando la pantalla o con las palancas. Su sistema de refrigeración es el más completo y permite aumentar su potencia con la interfaz ROG XG Mobile al conectarle una gráfica externa.

Finalmente, la Lenovo Legion Go es la que se lleva este punto al ser la consola más versátil de todas. No solo tiene una distribución de teclas asimétricas, ¡también sus mandos son desmontables! Sí, como lo lees. Puedes usar los mandos de la Legion Go totalmente separados de la pantalla, como si se tratase de una Nintendo Switch.

Y por si fuera poco, el mando derecho puede configurarse en ‘modo FPS’ para utilizarlo como un si se tratase de un ratón. De hecho, incluso tiene una rueda en la parte trasera y el trackpad para una navegación perfecta. Los mandos de la Lenovo Legion Go son retroiluminados, sus joysticks usan un sensor magnético Hall para evitar el fatídico drift y también es la consola que más botones y gatillos programables tiene.

Definitivamente, trapea el piso con sus rivales en este apartado, aunque no es perfecta. ¿Tiene algún detalle de diseño en contra? Sí, un par: primero, sus altavoces no están en el frontal como pasa con sus rivales, algo que termina afectando la experiencia; y segundo, es la más pesada de las tres.

La pantalla de la Legion Go aplasta a la de sus rivales, especialmente a la Steam Deck

Los tres paneles de estas consolas son IPS y tienen capacidades táctiles, pero más allá de eso son bastante diferentes.

De la peor a la mejor, la Steam Deck vuelve a quedar en el último lugar. Su pantalla de 7 pulgadas apenas tiene una resolución HD+ con tasa de refresco de 60 Hz, una configuración demasiado modesta para lo que exigen los gamers hoy día. Por supuesto, entendemos que fue la consola pionera, pero aquí estamos precisamente para comparar a estas tres, no parece ser condescendientes.

En el segundo puesto está la ASUS ROG Ally, que aunque no tiene la mejor pantalla nos parece la más balanceada de todas. Su panel de 7 pulgadas tiene resolución Full HD y tasa de refresco de 120 Hz, una configuración más que correcta para un dispositivo de este tamaño. ¿Por qué la consideramos la más balanceada? Porque su resolución no impactará tanto en el rendimiento de los juegos como lo hará la monstruosidad de la Legion Go.

Y hablando de esta última, Lenovo no se guardó nada con su consola portátil. No solo tiene la pantalla más grande con 8,8 pulgadas, también es la más bestia de las tres: resolución Quad HD+ (2560 x 1600 píxeles), tasa de refresco de 144 Hz y 97% de cobertura del espectro de color DCI-P3.

Las consolas de Lenovo y ASUS empatan en potencia (hasta que le pongas una gráfica externa a la ROG Ally)

La Lenovo Legion Go todavía no había llegado al mercado al momento de escribir este artículo para comprobarlo. Sin embargo, no es descabellado decir que su rendimiento debe ser similar al de la ROG Ally, así que utilizaremos a esta como base comparativa. Al fin y al cabo, llevan la misma APU AMD Ryzen Z1 Extreme de ocho núcleos y 16 hilos (basada en Zen 4). Lo mismo sucede con la gráfica, que tiene hasta 12 núcleos y está basada en RDNA 3.

Por supuesto, la resolución máxima y tasa de refresco de la Lenovo impactarán en el rendimiento, pero hablamos de una comparativa en igualdad de condiciones (1080p). ¿De qué es capaz la ROG Ally? Pues de ejecutar prácticamente cualquier juego a unos FPS bastante decentes, incluso algunos muy exigentes como Cyberpunk 2077 con gráficos en medio. Eso sí, no esperes el rendimiento de un portátil gamer, menos el de un ordenador de escritorio, pero su rendimiento es brutal para sus tamaños.

Por cierto, este empate entre Lenovo y ASUS se rompe totalmente al conectarle una gráfica externa a la ROG Ally. Su conector ROG XG Mobile lo permite y te dejará anexarle todo el poder hasta de una bestial Nvidia RTX 4090. Con esto no tiene competencia alguna.

Por su parte, la Steam Deck una vez más se queda atrás. Desde su lanzamiento se ha comprobado que va justa de potencia. ¿Significa eso que no puede mover ningún juego medianamente exigente? No, pero para obtener una tasa de FPS decente será necesario reducir texturas y otras mejoras a bajo, incluso aunque el juego esté ejecutándose en la resolución nativa de 1280 x 800 píxeles.

Su APU está basada en la arquitectura Zen 2 y tiene apenas 4 núcleos y 8 hilos. Aparte, su GPU tiene 8 núcleos y está basada en RDNA 2, así que tiene todas las de perder y es hasta esperable.

Por cierto, las tres consolas cuentan con 16 GB de RAM, pero las de ASUS y Valve usan formato LPDDR5 y la de Lenovo lleva LPDDR5X. ¿Y el almacenamiento? La Legion Go se alza ganadora con una configuración de hasta 1 TB, mientras que sus rivales llegan a 512 GB (que no es poco). Todas cuentan con almacenamiento SSD y slot de microSD, aunque debes tener cuidado con la versión base de la Steam Deck. ¿La razón? Su almacenamiento es eMMC 5.1, una tecnología bastante más lenta.

Manejar Windows 11 con estas consolas no es cómodo, pero tiene mayor compatibilidad que SteamOS

Tanto la ROG Ally como la Legion Go son consolas basadas en Windows 11, así que tienen acceso a un catálogo de juegos mucho más amplio. No solo podrás jugar títulos presentes en Steam, también en la Epic Games Store, Xbox Game Pass, GeForce Now y mucho más.

En ese particular la Steam Deck pierde por goleada, pues su sistema operativo (SteamOS, basado en Linux) está limitado a usarse con Steam. Es cierto que el catálogo de esta tienda es enorme, pero hay algunos títulos que se quedan fuera y sí podrás instalar en sus rivales.

No obstante, hay algo que no podemos negar sobre SteamOS. Este sistema operativo es muchísimo más cómodo de controlar que una consola portátil con Windows 11. En ese sentido la Steam Deck no tiene competencia, pues es mucho más intuitiva y fácil de utilizar. A Windows le falta un montón para llegar hasta allá. Por cierto, puede que no lo sepas, pero a la Steam Deck puede instalársele Windows para aumentar su catálogo. Eso sí, no es un proceso oficial y el rendimiento de esta consola no será el óptimo.

La autonomía no es una maravilla en ninguna, pero las consolas de ASUS y Lenovo cargan más rápido

Aunque sea el último apartado de esta comparativa, la autonomía de estas tres consolas no deja de ser algo importante. Al final son dispositivos portátiles para usar en cualquier lugar, así que el tiempo de uso con su batería es un elemento vital.

¿Qué ofrece cada una? La Steam Deck y la ASUS ROG Ally tienen baterías de 40 WHr. Mientras, la Lenovo Legion Go equipa una batería con capacidad de 49,2 WHr. De buenas a primeras la consola de Lenovo debería ganar por tener la batería más grande. No obstante, recuerda que su pantalla también tiene una resolución mucho mayor y eso impacta mucho en la autonomía.

Aparte, resulta que la autonomía de estas consolas muy condicionada a las configuraciones que utilicemos. No va a consumir lo mismo ejecutando un juego AAA súper exigente que un indie con aspecto retro. Tampoco será igual si juegas con todo a tope a si lo haces a bajar resolución, o si usas el modo ahorro en vez del turbo.

Así, solo podemos quedarnos con lo que dicen los fabricantes: Valve promete entre 2 y 8 horas de autonomía para la Steam Deck; ASUS entre 2 y 7 horas para la ROG Ally; y de la Lenovo solo sabemos que no aguanta más de 2 horas sin cargar probando títulos AAA. ¿Y los sistemas de carga? Los de las consolas de Lenovo y ASUS son de 65 W, mientras que la Steam Deck admite una potencia máxima de 45 W.

Conclusiones: ¿cuál es la mejor consola portátil en 2023? ¿La Steam Deck, ASUS ROG Ally o Lenovo Legion Go?

¡Espera, que nos falta hablar de los precios antes de dar un veredicto! Las tres consolas que comparamos en este artículo tienen precios bastante diferentes entre ellas, algo que podría cambiar el curso de la comparativa.

Compararemos los precios de cada una partiendo desde las mismas condiciones, el almacenamiento de 256 GB. La Steam Deck tiene una versión base de 64 GB que es más barata, pero su almacenamiento eMMC le juega bastante en contra, así que no nos parece justo. Así van:

Steam Deck de 256 GB : 549 euros.

: 549 euros. ASUS ROG Ally de 256 GB : 699 euros.

: 699 euros. Lenovo Legion Go de 256 GB: 799 euros.

Como verás, la diferencia entre la más barata y la más cara es de 250 euros, lo cual no es poco y podría llevarte a considerar la Steam Deck. Sin embargo, ya demostramos que esta consola es la más sencilla de las tres y que el paso del tiempo le pesa. No la culpamos, pues es la madre de todas las demás, pero no sería nuestra opción.

Ahora bien, ¿qué pasa con las consolas de Lenovo y ASUS? Ambas son unas bestias y nos encantan. Además, su rendimiento es bastante parecido y su precio no difiere demasiado. ¿Cuál elegiríamos? Definitivamente, depende de lo que quieras:

Lenovo Legion Go: es la que debes comprar si buscas versatilidad total y una pantalla de altísimo nivel . Además, es la que ofrece una configuración con mayor almacenamiento (hasta 1 TB + microSD). Eso sí, su pantalla puede jugártela en cuanto autonomía y rendimiento, aunque eso se resuelve reduciendo ajustes.