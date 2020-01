Hace muy poco se filtraron todas las características de los nuevos Galaxy S20. Sin duda alguna, se trata de un móvil que está generando mucha expectativa antes de su llegada al mercado. Y en esta oportunidad, los precios de los Galaxy S20 han sido filtrados, ¿demasiado caros? ¡Échales un ojo y saca tus propias conclusiones!

Si quieres tener alguna de estas bestias de Samsung en tu poder, no sería descabellado empezar a ahorrar desde ya. Aunque puede que tengan un precio elevado, estamos seguros de que todos los Galaxy S20 ofrecerán un buen rendimiento.

So just heard S20 prices. Expect these to be lower than listed but at the moment we are expecting:

S20 5G: €900-1000

S20+ 5G: €1050-1100

S20 Ultra 5G: €1300

Galaxy Z Flip is supposed to be about €1400 but I expect that to change before launch.

— Max Weinbach (@MaxWinebach) January 20, 2020