Para que muchas de las apps que utilizas día a día funcionen correctamente, requieren el acceso a ciertos datos que hay en tu móvil (agenda, correos electrónicos, identificación, entre otros) y de sus recursos del hardware (por ejemplo, cámara, micrófono, etc.). Pero, por suerte, no podrán acceder a nada de eso si antes no le otorgas los permisos adecuados.

En este sentido, gracias a los permisos que solicitan las apps, podemos enterarnos de si una calculadora que nos descargamos exige el acceso al micrófono, agenda de contactos, etc., lo cual sería sumamente sospechoso.

Sobre esto, en la Google Play hasta hace poco era posible leer un breve resumen, dentro de los Datos de la app, de todo podía hacer la aplicación una vez instalada. Y decimos que era posible porque dicha sección está en proceso de sustitución, te explicamos más al respecto.

Los permisos de las apps han desaparecido en Google Play para dar paso a «Seguridad de los datos»

Para finales de esta semana, se espera que en todas las apps ofertadas en la Google Play se muestre una nueva sección. Esta se llamará Seguridad de los datos y se ubicará hasta el final del recuadro de Datos de la app (en donde se resumen especificaciones y requerimientos de cada aplicación).

Dicha sección busca sustituir el viejo sistema de resumen en donde se explicaba a modo de listas todos los permisos que exigen las apps para funcionar (por ejemplo, que te informen el hecho de que pueden leer el registro de llamadas, grabar audios, etc.).

Este hecho, en contra de lo que pareciera, no va en detrimento de los usuarios, pues aparentemente lo que busca Google es que los desarrolladores expliquen a los usuarios de maneras más detalladas los alcances de su app.

Gracias a esto, ahora podremos leer un resumen completo de todos los datos que son recogidos e incluso compartidos por las cualquier app. Claro está que, esto requiere primero que el desarrollador explique todo ese formulario de manera clara.

En cualquier caso, todo esto va en consonancia de otros cambios de seguridad que se están implementando, tal como la restricción de permisos para apps externas en Android 13. Veamos ahora cómo llegar hasta esta sección de la Google Play.

¿Cómo encontrar Seguridad de los datos en la Google Play?

Entra en la Google Play y abre cualquier aplicación que se oferte en la misma (sin importar que ya esté descargada). Para este tutorial abrimos Tower of Fantasy, un juego JRPG que será lanzado muy pronto y promete destronar a Genshin Impact.

y abre cualquier aplicación que se oferte en la misma (sin importar que ya esté descargada). Para este tutorial abrimos Tower of Fantasy, un juego JRPG que será lanzado muy pronto y promete destronar a Genshin Impact. Dentro del menú de descarga de la app, baja hasta donde dice « Seguridad de los datos «, pincha allí mismo.

«, pincha allí mismo. Se abrirá un resumen de todos los datos que recopila la aplicación y que usos le puede dar (si comparte dichos datos con terceros o no).

y que usos le puede dar (si comparte dichos datos con terceros o no). Ten en cuenta que puedes repetir este ejemplo con cualquier otra aplicación de la Google Play.

Llegado a este punto y ahora que conoces la llegada de la sección de Seguridad de los datos en la Google Play, coméntanos… ¿crees que este cambio es para mejor o para peor?