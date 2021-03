Pokémon GO quiere seguir petándolo por muchos años más y para ello necesita nuevos jugadores. Por esa razón, el juego creado por Niantic acaba de anunciar un “programa de recomendaciones” con el que quieren que invites a tus amigos a jugar a Pokémon GO y a cambio te darán recompensas dentro del juego. Se puede invitar a cualquier persona que no haya jugado nunca al juego o alguien que lo haya abandonado hace unos cuantos años atrás. Vamos, que estamos ante un clásico sistema de referidos, edición Pokémon GO.

Si quieres aprovechar este programa para ganar nuevas cosas en Pokémon GO, acompáñanos a conocer todos los detalles de esta noticia.

Así podrás invitar a amigos a jugar a Pókemon GO y conseguir recompensas

De acuerdo al comunicado de Niantic, el programa de recomendaciones de Pokémon GO se lanzará primero en Australia y luego llegará progresivamente a más países. Eso sí, aún no han definido una fecha exacta en la que estará disponible.

¿Cómo se realizarán las invitaciones? A través de un código de recomendación (no confundir con los códigos de recompensas) que se le asignará a cada jugador de Pokémon GO. Así, si quieres invitar a alguien a probar el juego, solo debes pasarle tu código de recomendación y él debe introducirlo al momento de crearse una cuenta o al volver a jugar después de mucho tiempo.

Las recompensas que te darán por atraer a nuevos jugadores son diversas: encuentros con Pokémon, Caramelos Raros, incubadoras y más. La persona que invitaste también recibirá estas recompensas a medida que alcance hitos en el juego. Sin embargo, Niantic no ha aclarado si ambos (el que invita y el invitado) ganarán las mismas recompensas y si las recibirán al mismo tiempo.

Según el último desglose del APK del juego hecho por usuarios de Reddit, también habrá nuevas insignias para los referidos y una nueva misión del programa de recomendaciones. En definitiva, habrá recompensas de todo tipo. Todavía hay muchos detalles que desconocemos sobre este programa, así que mejor esperemos a que Niantic siga revelando información para explicarte cómo funcionará exactamente.

