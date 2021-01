Los usuarios de Pokémon GO aprovecharán cualquier oportunidad para sumar premios en el juego, y eso hace que las estafas con códigos de Pokémon GO sean muy habituales. Por eso aquí te mostramos las únicas formas para conseguir premios con códigos válidos de Pokémon GO.

Evita estafas con códigos falsos de Pokémon GO

Ya sabrás que Internet está lleno de estafas, y si eres usuario de Pokémon GO no estás exento. Lo primero que debemos aclarar es que la app Pokémon GO de Niantic es el único sitio con conexión real al sistema de códigos de bonificación. Es decir, cualquier portal externo al juego que prometa canjear premios, ya sea por visitar páginas o ver publicidad, será falso.

Otra trampa utilizada por los estafadores, y que está muy de moda, es invitarte a descargar apps que generan códigos para premios. Muchos jugadores caen en dicha táctica. Después de ver publicidad obligatoria, la app arrojará una clave alfa-numérica que te promete regalos al introducirla en la “tienda del juego”; pero es un engaño.

¡Recuerda! Solo se pueden obtener beneficios de Pokémon GO a través de la app del juego, a menos que sea anunciado por sus sitios oficiales, tal como veremos a continuación.

¿Cómo encontrar códigos reales para Pokémon GO?

Más allá de las recompensas obtenidas por el cumplimiento de misiones en el juego, existe una forma de sumar objetos totalmente gratis. A través de la web oficial de Pokémon GO puedes acceder a la opción “Canjear recompensa”, solo necesitarás tu usuario registrado en la app. Si tienes un dispositivo Android bastará con dirigirte a la “Tienda” del juego e ingresar el código que te sale en la página mencionada.

Las cuentas oficiales de Twitter tanto de Pokémon GO como TeamPokémonGO publican códigos para canjear recompensas. Estos tuits no tienen fecha específica, y la validez de la clave es temporal. Revisa periódicamente ambas cuentas y aprovecha los beneficios.

Cada vez que una app consigue un impacto multitudinario surgen personas dispuestas a estafar a sus usuarios. Ya lo sabes, no caigas en trampas ni publicidades engañosas. Disfruta del juego y consigue premios reales con los métodos que aquí te mostramos.