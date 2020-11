Si eres de los fieles a Pokémon GO que sigue saliendo a la calle a buscar nuevos pokémons, estás en el lugar adecuado. Niantic nos ofrece tal cantidad de criaturas, que tenerlas todas es una tarea realmente complicada.

El problema nos lo encontramos cuando llevamos demasiado tiempo tras una especie, y no hay forma de lograrlo. Pues bien, hay una forma de ahorrar largas caminatas para que venga a ti. Es cierto que tener buenas pokeballs es importante, pero también un módulo cebo de Pokémon GO.

Este elemento es más útil de lo que parece, por lo que te vamos a enseñar cómo puedes utilizarlo. A pesar de que este es un método conocido, no son muchas las personas que lo usan, y los dejan en la mochila de su avatar ocupando espacio.

Qué son los módulos de cebo en Pokémon GO

Puede que debido a los días de evento, conozcas el uso del Incienso, el cual es una excelente herramienta para atraer una gran cantidad de pokémons. Más los de ese día de evento, donde tan solo se tienen unas horas para capturar a todas las criaturas pokémon posibles antes de que se acabe el tiempo.

Pues la función del módulo cebo de Pokémon GO es la misma, solo que no podrás ir caminando esperando que estas criaturas aparezcan a tu paso. Algo muy importante que debes saber, es que estos módulos no solo te funcionarán a ti, sino a todas las personas que estén cerca, de esta forma hay un mayor beneficio.

Si vas a tu mochila para activar un módulo cebo, seguramente no podrás. Más que nada porque solo funcionan en las Poképaradas. Por lo tanto, elige una y acércate a ella, cuando entres en esta, después de girarla para obtener los regalos, podrás anclar un cebo. Todos duran un máximo de 30 minutos, a menos que tengas uno de una investigación especial. A continuación, los conoceremos todos.

¿Qué módulos cebo hay en Pokémon GO?

Conseguir módulos cebo no es difícil, al menos no los normales, los cuales suelen estar en la mochila de todos. Pero como te decíamos, no es el único tipo que existe en Pokémon GO, y es por ello que no estaría nada mal que los conozcas, para cuando ganes alguno de ellos, sepas cómo aprovecharlo al máximo. En total, hay 4 tipos de módulos cebo, y cada uno tiene sus propias características, además de que no atraen a los mismos tipos de pokémons.

Módulo cebo normal es el genérico que todo el mundo tiene en la mochila. Atrae a los pokémons que hay cerca y a algunos un poco más extraños. Esto es perfecto si quieres aumentar tu Pokédex . Basta con que llegues al nivel 8 de entrenador para que puedas empezar a utilizarlo. Decir que puedes conseguirlo pagando 100 Pokémonedas en la tienda, o a través de premios de incursiones o investigaciones especiales.

es el genérico que todo el mundo tiene en la mochila. Atrae a los pokémons que hay cerca y a algunos un poco más extraños. Esto es . Basta con que llegues al nivel 8 de entrenador para que puedas empezar a utilizarlo. Decir que puedes conseguirlo pagando 100 Pokémonedas en la tienda, o a través de premios de incursiones o investigaciones especiales. Módulo cebo musgoso . Con él, puedes atraer y encontrar a los pokémons de tipo bicho, veneno o planta. No puedes usarlo en cualquier Poképarada , las que aceptan este módulo cebo están marcadas con una hoja verde. Además, puede influir en la evolución de ciertos pokémons si giras el Fotodisco de la Poképarada . Este módulo cuesta 200 Pokémonedas en la tienda, pero también puedes conseguirlo en las investigaciones especiales.

. Con él, puedes atraer y encontrar a los pokémons de tipo bicho, veneno o planta. , las que aceptan este módulo cebo están marcadas con una hoja verde. Además, . Este módulo en la tienda, pero también puedes conseguirlo en las investigaciones especiales. Módulo cebo glaciar, su uso atrae a pokémons de tipo agua y hielo, lo que resulta evidente por su nombre. Lo mejor es que no vas a necesitar colocar el módulo en una Poképarada que esté cerca del agua. Niantic ha puesto aleatoriamente los copos de nieve en diferentes paradas.

Este cebo también puede influir en la evolución de los pokémons al girar el Fotodisco de la Poképarada. Puedes conseguir este módulo en la tienda gastando 200 Pokémonedas o en algunas misiones de las investigaciones especiales.

Módulo cebo magnético, que atrae a los pokémons de tipo eléctrico, roca y acero. Para poder emplearlo, busca las paradas que tengan la aplicación de confeti en formas plateadas y rectangulares. Como los anteriores, también puede influir en la evolución de ciertos tipos de pokémons al girar el Fotodisco de la Poképarada. También tiene un precio de 200 Pokémonedas en la tienda, pero tienes la posibilidad de conseguirlos en las misiones de investigaciones especiales.

Así se usa un módulo cebo en Pokémon GO

Ahora que conoces los tipos de módulos que hay en Pokémon GO, debes saber cómo se utilizan. Aunque es un método muy sencillo de llevar a cabo, saber usarlo puede marcar la diferencia para que seas el mejor entrenador Pokémon. Esta opción aparece de forma automática en la pantalla cuando te acercas a una Poképarada, aunque no siempre es así.

Hay veces en las que quieres utilizar un módulo cebo, y al acercarte a una parada en particular, muestra un mensaje del tipo ‘no puede usarse aquí’. No te preocupes, no vas a tener que ir a buscar otra. Tan solo tienes que entrar a esta Poképarada que te dice que no puedes usar el módulo cebo, verás en el menú la opción que dice “Espacio vacío, puede instalarse módulo”. Ahora solo tienes que añadir el módulo cebo que quieres usar y solo tendrás que esperar la llegada de los pokémons.