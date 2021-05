POCO es una compañía que viene pisando muy fuerte en los últimos dos años, algo que logró vendiendo dispositivos increíbles a precios rompedores. Desde el POCO F1 original, hasta los recientes POCO M3 Pro y POCO X3 Pro, la compañía no ha parado de ganar terreno y crearse su propia reputación.

Tanto así que, aunque son una filial de Xiaomi, hoy funcionan como una compañía independiente que solo se vale de la segunda para ciertas cosas. POCO tiene sus propias estrategias y visión del mercado, algo que parece que no cambiará próximamente. ¿Por qué estamos tan seguros? Porque próximamente POCO UI podría independizarse de MIUI y marcará un nuevo hito en la emancipación de POCO.

POCO UI será una capa de personalización diseñada desde cero

En una entrevista realizada por Android Central a Kevin Xiaobo Qiu (director de POCO Global) y Angus Ng (director de marketing de productos), estos detallaron algunos planes sobre el futuro de POCO para los próximos años. Qiu comentó que POCO puede compartir con Xiaomi sus recursos de I+D, servicio posventa, fabricación y hasta infraestructura, pero eso no significa que tengan los mismos objetivos.

Para POCO, los objetivos actuales son tres: llevar la conectividad 5G a las masas de una forma asequible, seguir ofreciendo dispositivos de alto rendimiento a buen precio y crear su propia identidad. Podría pensarse que esto último pasa por lanzar dispositivos que no sean renombres de otros móviles Xiaomi, pero la cosa apunta en otra dirección y se llama POCO UI.

Hasta ahora, la capa de personalización de los móviles POCO es una variante de MIUI llamada MIUI for POCO. Esta incluye un cajón de aplicaciones, iconos personalizados y otros ajustes que no tienen los demás Xiaomi (al menos hasta MIUI 12). Pero la compañía quiere más y hacia finales de 2021 presentarán POCO UI, su propia capa de personalización rediseñada desde cero para dar mayor exclusividad a sus clientes.

Ng asegura que POCO UI seguirá utilizando el código base de MIUI, pero la interfaz será totalmente distinta y tendrá características únicas para sus dispositivos. Ng no dio detalles adicionales, pero apuntó que están recolectando comentarios entre su comunidad sobre lo que les gustaría cambiar de sus móviles.

Android One no entra en los planes de POCO

Aunque olvidada para muchos, la iniciativa de Android One sigue siendo una idea bastante buena dentro del mercado móvil. Consiste en llevar Android en su estado más puro a móviles que no son fabricados por Google, sin capas de personalización, ni apps propietarias preinstaladas.

Nokia, BQ y Motorola son las que han sacado mayor provecho a este proyecto, pero Xiaomi también lo hizo en su momento con tres dispositivos. Al preguntarle a Angus Ng sobre la idea de lanzar un smartphone POCO con Android One su respuesta fue clara: “No es una dirección que estemos considerando en este momento”.

¿Una sorpresa? Realmente no, pues Android One es un proyecto que se ha debilitado pese a ser muy bueno. Además, tampoco entraría en concordancia con los planes de POCO de crear y fortalecer su propia identidad. Aunque, eso sí, utilizar Android One podría ayudar a apretar todavía más los precios de los móviles de la compañía.

Para los amantes de Android One esto puede ser un balde de agua fría, pero es lo que hay. ¿Qué deberíamos esperar los fanáticos de POCO ahora? Lo que comentamos en la sección anterior, la llegada de POCO UI hacia finales de año.