Los POCO serie 4 tienen poquísimo tiempo en el mercado, pero parece que Xiaomi ya trabaja en los que serán sus sustitutos de aquí a unos meses. Específicamente, hablamos de los POCO F5 y M5, cuyos primeros detalles se han filtrado y pintan realmente bien.

El POCO F5 será una bestia con procesador de gama alta, pantalla 2K y cámara de 50 MP

Aunque el POCO F4 se haya lanzado hace apenas unas semanas y sea una opción excelente, Xiaomi ya piensa en su reemplazo. Según el famoso filtrador Digital Chat Station, la compañía china ya trabaja en el que será el próximo POCO asequible de gama alta. Además, destaca que el salto de hardware será bastante grande, algo que no se vio entre los POCO F3 y F4.

El filtrador apunta que el POCO F5 podría ser la versión global Xiaomi Redmi K60 chino, aunque no sabemos si será la versión estándar o una superior. Si esto sucede, no nos sorprendería para nada, pues no es la primera vez que la compañía hace algo así con los POCO. Sobre los datos aportados, esto es lo que sabemos del futuro POCO F5 / Redmi K60:

Pantalla OLED con resolución 2K , agujero central para la cámara y sensor óptico.

, agujero central para la cámara y sensor óptico. Procesador Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 o MediaTek Dimensity 9000+ .

. Cámara principal de 50 MP con sensor Sony IMX766.

Como verás, son especificaciones muy buenas para el que será el próximo tope de gama asequible de POCO. La elección del sensor Sony IMX766 es súper positiva, pues es el mismo que llevan los Xiaomi 12 y tiene un rendimiento fantástico. Mientras, la doble plataforma para el procesador es algo que no nos sorprende, ya que sería una decisión similar a la de la generación actual (Redmi K50). Queda saber otros datos como la cantidad de RAM y almacenamiento, la batería y el sistema de carga, pero desde ya pinta como un móvil genial.

El POCO M5 tendrá pantalla de 120 Hz, cámara de 64 MP y procesador Helio G96 (sin 5G)

Respecto al futuro POCO M5, la filtración de detalles y especificaciones ha sido más variada, teniendo que unir diferentes fuentes para conocerlo mejor. Por una parte, XiaoMIUI señala que habrá dos variantes del POCO M5 estándar: el 22071219CG, con nombre clave «rock» y el 22071219CI, con nombre clave «stone». Ambos dispositivos serían iguales, excepto porque uno llevará NFC (rock) y otro no lo tendrá (Stone).

Specs-tech se atreve a señalar muchas de las características del futuro POCO M5, apuntando al siguiente hardware:

Pantalla AMOLED de 6,7” con resolución Full HD+ (2400 x 1080 píxeles) y tasa de refresco de 120 Hz.

con resolución Full HD+ (2400 x 1080 píxeles) y tasa de refresco de 120 Hz. Procesador MediaTek Helio G96 con gráfica Mali-G57 MC2.

con gráfica Mali-G57 MC2. Hasta 8 GB de RAM LPPDR4X y 256 GB de almacenamiento interno UFS 2.2.

y 256 GB de almacenamiento interno UFS 2.2. Cámara trasera triple con sensores de 64 MP + 8 MP + 2 MP.

con sensores de 64 MP + 8 MP + 2 MP. Cámara frontal de 32 MP .

. Batería de 4750 mAh con carga rápida.

con carga rápida. Extras como WiFi 5 de doble banda, Dual-SIM 4G, Bluetooth 5.2, GPS, Radio FM, NFC (según mercado), lector de huellas y conector de auriculares de 3,5 mm.

Todas estas son especificaciones que deben tomarse con pinzas, ya que son filtraciones que al final puede que no terminen cumpliéndose. Aun así, nos parece un hardware más que correcto para el que podría ser el futuro POCO M5. Y volviendo un poco atrás, XiaoMIUI apunta que podrían lanzarse distintos modelos de los POCO M5, sugiriendo (al menos) los siguientes:

POCO M5 4G + NFC (rock) .

. POCO M5 4G (stone) .

. POCO M5s 4G (un Redmi Note 10S renombrado).

(un Redmi Note 10S renombrado). POCO M5 Pro 4G.

De momento no se sabe nada sobre posibles POCO M5 con conectividad 5G, pero no nos sorprendería que lleguen al mercado. Al fin y al cabo, existen los POCO M3 Pro 5G, POCO M4 Pro 5G e incluso el POCO M4 5G.

Cuándo se lanzarán los POCO F5 y M5 al mercado

Tomando en cuenta el poco tiempo que tiene el POCO F4 en el mercado, es probable que el POCO F5 tarde al menos medio año más en presentarse. Aun así, apostamos a un lapso mayor, especialmente si será un renombre del Redmi K60.

Por su parte, el POCO M5 sí lo vemos más cerca, pudiendo lanzarse antes de que finalice el año. Por norma general, el modelo estándar sale un trimestre después de lanzarse la versión Pro, así que habrá que estar atento a esto.