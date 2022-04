POCO está aprovechando la conmoción que ha causado el nuevo POCO F4 GT para impulsar la presentación de un modelo más modesto, el POCO M4 5G. Como ya muchos sabrán, POCO había presentado hace meses el POCO M4 Pro, así que este será una versión más básica, pero bastante prometedora. Por eso, nos hemos dado a la tarea de desvelar todas sus especificaciones.

Características y detalles del POCO M4 5G

Características POCO M4 5G Dimensiones y peso 163,99 x 76,09 x 8,9 mm. 200 gramos. Pantalla 6,58″ Full HD+ (2.408 x 1.080 píxeles) con relación de aspecto 20:9, panel LCD, tasa de refresco de 90 Hz y respuesta táctil de 240 Hz. Notch. Procesador Procesador Dimensity 700 a 2.2 GHz. RAM 4 o 6 GB LPDDR4X. Almacenamiento 64 o 128 GB en formato UFS 2.2. Cámara trasera Principal de 50 MP.

Sensor de profundidad de 2 MP.

Flash LED. Cámara frontal 8 MP. Conectividad y extras USB C, WiFi 5 de doble banda, Dual SIM 5G, GPS, Bluetooth 5.1, LED de notificaciones, jack de audio de 3,5 mm, sensor de infrarrojos, lector de huellas lateral y certificación IP52. Batería 5000 mAh con carga rápida de 18W y carga inversa de 5W. Sistema operativo Android 12 basado en MIUI 13.

Cuando hablamos de POCO hay dos cosas que se nos vienen a la mente, potencia y dispositivos gamers. Y si bien el POCO M4 5G no es el terminal más potente del catálogo de POCO, tampoco te dejará insatisfecho.

Gracias a su procesador MediaTek Dimensity 700 y a la combinación de RAM y memoria interna, podrás disfrutar de la mayoría de juegos que están disponibles en Google Play sin ningún problema, incluso los títulos más exigentes como Genshin Impact.

El POCO M4 5G esconde varias sorpresas

Y hablando de juegos, para ser un móvil más modesto, POCO ha tenido el detalle de incluir una especificación que solemos ver solo en dispositivos más caros: una alta tasa de refresco en la respuesta táctil, que en este caso es de 240 Hz, cosa que agradecerás si acostumbras a jugar mucho con el móvil.

También, el POCO M4 5G incluye un par de detalles interesantes como la carga inversa, que, eso sí, es de solo 5 W. Tiene certificación IP52 que lo hace resistente al polvo y salpicaduras. Y por supuesto, este móvil es compatible con la tecnología 5G, a pesar de tener un precio de salida bastante razonable.

Precio y disponibilidad del POCO M4 5G

El POCO M4 5G ha sido presentado el 29 de abril de 2022 en India y estará disponible en dicho país a partir del 5 de mayo. ¿Cuándo llegará a España? En esta presentación no lo han anunciado. Pero no te preocupes, sus hermanos mayores, el POCO M4 Pro y POCO M4 Pro 5G ya están disponibles en España, y dentro de poco también lo estarán el POCO F4 GT, así que podemos asumir que este móvil no tardará mucho en llegar a este lado del mundo.

El precio de salida del POCO M4 5G depende de la combinación de memoria RAM y almacenamiento interno, dejándonos dos opciones bastante atractivas:

POCO M4 5G de 4 GB de RAM y 64 GB de memoria interna: 160 euros al cambio .

y de memoria interna: . POCO M4 5G de 6 GB de RAM y 128 GB de memoria interna: 185 euros al cambio.

Si estás pensando en renovar el móvil y quieres una opción económica, pero bastante completa, el POCO M4 5G es perfecto, solo hace falta esperar un poco más para poder comprarlo.

Fuente| POCO India