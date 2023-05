Tras 3 años de espera, la serie F Pro de POCO regresará este 9 de mayo con el POCO F5 Pro. Será un flagship killer como los de antes que pondrá a temblar a los gigantes de la industria con su completo conjunto de especificaciones de gama alta y precio súper competitivo. Con el eslogan «Ignite your Hyperpower» («Enciende tu hiperpotencia» en español), el nuevo buque insignia de la marca pretende romper el mercado como lo hizo su antecesor, el POCO F2 Pro. ¿Lo logrará?

El primer POCO con 12 + 512 GB: no más preocupaciones por quedarte sin espacio

Una de las principales causas de que los usuarios cambien de teléfono es la falta de espacio de almacenamiento. Muchas veces, el teléfono sigue funcionando bien en otros aspectos, pero el espacio insuficiente hace que se ralentice o que no se puedan descargar más aplicaciones o archivos. Para no tener estos problemas, puedes eliminar archivos y las aplicaciones que no uses (aunque esto es realmente otro problema), ampliar la memoria con una micro SD o, mejor aún, elegir directamente un teléfono equipado con gran memoria a la hora de comprarlo.

Es ahí cuando el POCO F5 Pro entra en acción. El nuevo buque insignia de POCO que se presentará este 9 de mayo, vendrá con una capacidad de memoria de hasta 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento. Y lo mejor es que no eso no es todo lo que te ofrece.

Romperá el molde con su pantalla WQHD+ AMOLED de 120 Hz

Una de las características más destacadas de los smartphones insignia es la pantalla. Hoy en día, muchos móviles de gama alta cuentan con pantallas AMOLED de 120 Hz que ofrecen una gran fluidez y calidad de imagen. Sin embargo, el POCO F5 Pro va más allá y se convierte en el primer teléfono POCO con una pantalla AMOLED con resolución WQHD+, una de las más avanzadas del mercado.

¿Qué ventajas tiene esta pantalla? Para empezar, tiene una resolución mucho mayor que la mayoría de sus competidores, lo que se traduce en una nitidez y un detalle impresionantes. Ya sea para ver películas en alta definición, leer textos con claridad o apreciar los matices de las fotos, esta pantalla WQHD+ te ofrece una experiencia visual inigualable. Además, tiene un brillo máximo de 1400 nits, lo que te permite ver la pantalla perfectamente incluso bajo la luz del sol.

Pero no solo eso, sino que esta pantalla también cuida de tus ojos. Gracias a su alta frecuencia de atenuación PWM de 1920 Hz, reduce el parpadeo y la fatiga ocular cuando usas el móvil en condiciones de poca luz. Así, podrás disfrutar de tu POCO F5 Pro tanto de día como de noche sin preocuparte por tu salud visual.

Rendimiento impresionante con el Snapdragon 8+ Gen 1, ¡supera el millón en AnTuTu!

El POCO F5 Pro emplea uno de los mejores procesadores en la actualidad, el Snapdragon 8+ Gen 1. Como procesador de nueva generación de Qualcomm, está fabricado usando el proceso más avanzado de 4 nm de TSMC. ¿Qué tan potente es? En el benchmark AnTuTu pasa fácilmente el millón de puntos, superando ampliamente a la puntuación media actual. Incluso en un juego con requisitos de configuración extremadamente altos como Genshin Impact, puede ejecutar una imagen fluida de 58 FPS. Este rendimiento demuestra que ya puede jugar a casi todos los juegos de móvil sin problemas, ¡el sueño de los gamers!

Con un chip de alto nivel, la disipación del calor no puede quedarse atrás. Este POCO F5 Pro está equipado con tecnología LiquidCool 2.0 e HyperBoost, así como una cámara de vapor de alta eficiencia de nuevo diseño. Es capaz de resolver los problemas de disipación de calor durante los juegos, evitar el sobrecalentamiento del chip y reducir el brillo de la pantalla y otros problemas, para garantizar que el juego se ejecute sin inconvenientes durante toda la partida.

Dicho sea de paso, el POCO F5 Pro está equipado con hasta 12 GB de memoria RAM LPDDR5 y hasta 512 GB de almacenamiento interno. Así, puede guardar una gran cantidad de juegos, aplicaciones, música y fotos, y mantener un rendimiento excepcional, incluso si se ejecutan varias aplicaciones en segundo plano al mismo tiempo.

Combina fotografía y cine con su cámara triple de 64 MP con OIS

Para los amantes de la fotografía, el POCO F5 Pro es un teléfono insignia que no decepciona. Cuenta con una cámara trasera de 64 MP con estabilización OIS que permite capturar imágenes nítidas y estables. Además, tiene una función de película nueva que conserva todas las características de la generación anterior, como un filtro inteligente que crea un efecto retro o vintage con un algoritmo. Así, puedes obtener fotos creativas y atractivas con facilidad. La función de película de cámara puede transformar una foto normal en una historia.

El uso del procesador Snapdragon 8+ Gen1 le aporta nuevas capacidades. Por ejemplo, tiene una función de captura de movimiento que puede seguir automáticamente el momento de acción que se está fotografiando, como escenas divertidas de mascotas o niños jugando. A diferencia de otros teléfonos que suelen producir fotos borrosas, el POCO F5 Pro puede reducir la borrosidad y obtener una imagen clara.

También es capaz de sacar hasta 50 fotos en unos segundos para que puedas elegir fácilmente tu foto preferida y no preocuparte por perderte el momento maravilloso. Y si quieres grabar vídeos en movimiento, no hay problema. El nuevo enfoque de seguimiento de movimiento puede reconocer automáticamente el objeto que quieres enfocar y seguirlo sin preocuparte por el enfoque borroso del vídeo. Por supuesto, también puedes grabar un vídeo 8K profesional si lo deseas.

Se lanzará este 9 de mayo con un precio competitivo

En definitiva, el POCO F5 Pro es un móvil de alta gama con una configuración equilibrada y un rendimiento excelente en todos los aspectos: pantalla, chip, memoria, batería y fotografía. Además, de acuerdo a la tradición de esta serie, es de esperar que tenga un precio muy competitivo, por lo que podría ser el buque insignia que más valga la pena este año. Pero nos interesa saber tú opinión… ¿Esperas con ansias el nuevo POCO F5 Pro?