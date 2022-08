Los móviles plegables llegaron para quedarse y la prueba está en la cantidad de dispositivos de este estilo que ya están en el mercado: recientemente se presentaron los Samsung Galaxy Z Flip 4 y Fold 4, el Xiaomi Mi MIX Fold 2, el Moto Razr 2022 y se rumora el lanzamiento del Google Pixel Fold. Además, hay otros que ya tienen un poco más de tiempo, como los plegables de Vivo, Huawei, Honor y OPPO. Casualmente, esta última compañía es la que protagoniza este artículo.

A finales del año pasado presentaron el OPPO Find N, su primer smartphone plegable. Este móvil se quedó únicamente en China, lamentablemente, mientras que el resto del mundo no pudo disfrutarlo. Sin embargo, este fabricante quiere más y esta vez sí incluirá a todos. ¿Por qué? Porque parece que OPPO está trabajando en sus propios OPPO Find N Fold y N Flip, que se lanzarán en Europa y el resto del mundo.

Como veníamos mencionando, OPPO no es ajena a fabricar móviles plegables. De hecho, su OPPO Find N recibió muy buenas críticas en lo que respecta a calidad de fabricación. Ahora, según un informe exclusivo publicado por Pricebaba, OPPO parece estar lista para lanzarse al mercado internacional de los móviles plegables y no con uno, sino con dos dispositivos.

El informe señala que el fabricante quiere aprovechar la popularidad que están adquiriendo los smartphones plegables últimamente. Además, OPPO buscaría hacerle frente a Samsung, el actual rey de este sector con más de un 74% del mercado, según DSCC.

Para ello, la marca lanzará el OPPO Find N Fold, con formato tipo libro y competencia directa del Galaxy Z Fold 4; así como el OPPO Find N Flip, con formato tipo concha, para competir contra el Galaxy Z Flip 4. Para que la competencia sea igualitaria, OPPO dotaría a sus nuevos plegables con el Snapdragon 8+ Gen 1, serán unos verdaderos topes de gama. Por desgracia, todavía no se han filtrado otros datos sobre sus especificaciones, pero estaremos atentos.

What do you think this is? 😉 pic.twitter.com/vrT2pzQ7jX

— Pete Lau (@PeteLau) August 12, 2022