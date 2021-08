Justo cuando ya estábamos buscando alternativas a OnlyFans para subir contenido +18, OnlyFans le ha visto las orejas al lobo y ha reculado. ¡Al final no va a prohibir el contenido de tipo sexual en su plataforma!

Entre los cambios que las entidades financieras afiliadas le exigían a OnlyFans estaba, como se supo en seguida, el veto a cualquier contenido de tipo sexual. Sin embargo, OnlyFans ha cancelado este cambio de política previsto para el 1 de octubre. ¡Te explicamos todo lo ocurrido!

Thank you to everyone for making your voices heard.

We have secured assurances necessary to support our diverse creator community and have suspended the planned October 1 policy change.

OnlyFans stands for inclusion and we will continue to provide a home for all creators.

— OnlyFans (@OnlyFans) August 25, 2021