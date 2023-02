La OnePlus Pad está a la vuelta de la esquina. Hace una semana se filtraron sus primeros renders y la fecha de lanzamiento. Ahora, ha sido la propia marca china la que nos ha revelado nuevos detalles de su tablet para seguir calentando el ambiente. A través de un tweet, OnePlus ha confirmado que en la caja de la OnePlus Pad se incluye un teclado magnético y un lápiz óptico (Stylus), por lo que podrás aprovechar al máximo sus virtudes de productividad desde el inicio.

Recordemos que la OnePlus Pad será lanzada de forma oficial el próximo 7 de febrero, en el mismo evento donde el OnePlus 11 en versión global será anunciado.

What's in the box? A matching Magnetic Keyboard and Stylo, of course! #OnePlusPad

— OnePlus (@oneplus) February 3, 2023