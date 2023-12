Hace unos días, OnePlus confirmó la fecha de lanzamiento del OnePlus 12 en Europa. Ahora, la compañía china ha revelado que su buque insignia no llegará solo al viejo continente. En la conferencia «Fireside Chat» de OnePlus publicada en su canal oficial de YouTube, la marca aseguró que el OnePlus 12R no solo se lanzará en India, como ocurrió con el OnePlus 11R de este año.

Esta vez, el OnePlus 12R llegará al mercado global, específicamente a Europa, Estados Unidos y «otras parte del mundo». Así lo hizo saber Kinder Liu, el actual presidente de OnePlus, en el vídeo que puedes ver tú mismo a continuación.

Cómo será el OnePlus 12R: posibles especificaciones

Tanto el OnePlus 10R como el OnePlus 11R son móviles de gama media-alta, por lo que el OnePlus 12R debería ser una buena alternativa al Galaxy S23 FE, por ejemplo. Será un smartphone con potencia de gama alta, pero con algunos recortes (posiblemente en el apartado de cámara) para llegar con un precio que ronde los 500 euros.

No obstante, todavía no tenemos noticias sobre las especificaciones del OnePlus 12R, puesto que no se ha lanzado en China ni en la India. Según rumores, se espera que tenga un diseño similar al OnePlus 12 y que cuente con el procesador Snapdragon 8 Gen 2.

Además, el OnePlus 12R podría tener una cámara similar a la del OnePlus 12, pero prescindir de la carga inalámbrica, para mantener el precio más bajo. Aparte, se dice que usará una batería de 5400 mAh con carga rápida por cable de 100 W.

Cuándo se lanzará el OnePlus 12R en Europa

OnePlus reveló que tanto el OnePlus 12 como el OnePlus 12R se lanzarán internacionalmente el 23 de enero de 2024. Ese día se debería anunciar sus precios y disponibilidad en España y, por supuesto, todas las especificaciones del OnePlus 12R. Aquí te mantendremos informado, así que date una vuelta por Androidphoria el próximo 23 de enero para conocer en detalle al OnePlus 12R.