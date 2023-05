El OnePlus 11 es uno de los mejores buques insignia del año. Aunque costoso, su precio no es tan elevado como el de algunos de sus rivales. Aparte, sus especificaciones son brutales y están muy bien balanceadas entre ellas. Tomando en cuenta esto, para su sucesor la vara está realmente alta.

Sin embargo, parece que a la firma china esto no le preocupa demasiado, porque piensan cumplir con las expectativas del mercado y más. ¿Cómo es que lo sabemos? Porque se filtró que el OnePlus 12 tendrá el Snapdragon 8 Gen 3 y una cámara mucho mejor a la actual. También pasará con un móvil de Realme. ¿Qué tanto será el cambio? Lo veremos cuando se presenten, pero desde ya se nos ponen los dientes largos.

El próximo tope de gama de OnePlus llevará el Snapdragon 8 Gen 3, también el buque insignia de Realme

El famoso filtrador Digital Chat Station (DCS) publicó en su cuenta de Weibo una filtración bastante curiosa sobre OnePlus y Realme. Curiosa, porque hay que saber descifrarla para saber exactamente de qué va y la información que esconde.

El informante asegura que tanto OnePlus como Realme estarían trabajando en utilizar cámaras periscópicas en dos de sus próximos móviles. La misma se estaría probando en dispositivos con el chip SM8650 de Qualcomm y no se acompañarían del clásico sensor principal OV64B. Puede que este mensaje tan críptico no te diga demasiado, pero te ayudaremos con eso.

Hace algún tiempo DCS filtró la nomenclatura y nombres clave que empezaría a utilizar Qualcomm para sus chips tras la restructuración de su catálogo. Hasta ahora el filtrador no ha fallado en nada respecto a ese tema, por lo que podemos asegurar que el SM8650 se trata nada menos que del Snapdragon 8 Gen 3.

Ahora bien, ¿qué móviles son los que estrenarán el chip estrella de Qualcomm para 2024? Pues los buques insignia, así que estaríamos hablando de los siguientes dispositivos: en el caso de OnePlus sería sin duda alguna el OnePlus 12; mientras, en el caso de Realme podría ser el Realme GT Neo 6 o el Realme GT4 / GT5 (recuerda que en China el 4 es de mala suerte, así que podrían saltarlo).

OnePlus y Realme finalmente usarán cámaras periscópicas en sus móviles, una gran noticia

Ya sabes cuáles son los candidatos, ahora falta hablar de las cámaras, siendo la periscópica un gran salto para ambas marcas. Por si no lo sabes, las cámaras periscópicas permiten a los móviles alcanzar excelentes niveles de zoom óptico pese al poco espacio disponible. Gracias a ellas el Google Pixel 7 Pro alcanza un zoom óptico de 5x y el Galaxy S23 Ultra hasta 10x. Ninguno de los móviles de OnePlus o Realme han tenido este tipo de cámaras tan útiles, por lo que es toda una sorpresa.

Finalmente, el hecho de que al menos uno de estos dispositivos no vaya a optar por el clásico sensor Omnivision OV64B para la cámara principal también es una buena noticia. ¿La razón? Aunque no es un sensor malo y es muy económico, tanto Sony como Samsung tienen sensores mucho mejores para la cámara principal de un móvil. ¿Cuál de los dos será el que no use el OV64B? Probablemente el OnePlus 12, porque el dispositivo de Realme está obligado a recortar en algunas cosas para abaratar los precios.

En resumen: OnePlus se prepara para dar un gran salto con el OnePlus 12, al punto que podría recuperar la corona de la marca con el mejor móvil de año en 2024. Mientras, Realme no se quedaría atrás y podría propinarle un duro golpe a POCO dentro del mercado.

¿Y qué pasa con nosotros? Pues que nos alegramos un montón con estos adelantos porque predicen un 2024 muy competitivo.