Aunque este año únicamente se presentó el OnePlus 10 Pro y se dejó fuera la versión estándar, el fabricante ya piensa en la versión «lite» de esta familia, el OnePlus 10R. El nuevo móvil de la compañía debería llegar en mayo, pero gracias a las filtraciones ya conocemos prácticamente todo de él. ¿Quieres saber cómo será? Descubre todas las especificaciones filtradas y el diseño oficial del OnePlus 10R. ¿Lo conoces de algún lado? Puede ser que sí.

El OnePlus 10R llevará un Dimensity 8100, pantalla de 120 Hz y carga rápida de 150W

El equipo de 91Mobiles reveló en exclusiva una filtración masiva con todos los datos del próximo móvil de OnePlus, el 10R. Este smartphone mantendrá especificaciones que lo sitúan en la gama alta, pero será una versión recortada y más accesible del OnePlus 10 Pro, tal como fue el OnePlus 9R con los OnePlus 9 regulares.

Entre sus características filtradas más importantes, destaca el uso de una pantalla AMOLED E4 con resolución Full HD+, tasa de refresco de 120 Hz y HDR10+. Puede que la resolución y la frecuencia no sorprendan demasiado, pero el panel AMOLED E4 es de los mejores del mundo.

Aparte, este móvil llevará uno de los mejores chips de MediaTek, el Dimensity 8100, que maneja una media de 815.000 puntos en AnTuTu. No teniendo suficiente con eso, OnePlus llevará la carga rápida de este dispositivo hasta 150 W de potencia, una bestialidad. Y, ojito, que de cámaras tampoco estará corto. Te dejamos todas las especificaciones que se filtraron de este pepino que está próximo a salir:

Pantalla AMOLED E4 de 6,7 pulgadas con resolución Full HD+, frecuencia de actualización de 120 Hz y HDR10+.

con resolución Full HD+, frecuencia de actualización de 120 Hz y HDR10+. Procesador MediaTek Dimensity 8100 de ocho núcleos con gráfica Mali-G610 MC6.

de ocho núcleos con gráfica Mali-G610 MC6. 8 / 12 GB de RAM LPDDR5 y 128 / 256 GB de almacenamiento UFS 3.1.

y 128 / 256 GB de almacenamiento UFS 3.1. Triple cámara trasera de 50 MP + 8 MP + 2 MP. Cámara frontal de 16 MP.

de 50 MP + 8 MP + 2 MP. Cámara frontal de 16 MP. Batería de 4500 mAh con carga rápida de 150 W . Se dice que podría existir una versión con batería de 5000 mAh y carga rápida de 80 W.

. Se dice que podría existir una versión con batería de 5000 mAh y carga rápida de 80 W. Sistema operativo Android 12 bajo OxygenOS 12 .

. WiFi 6 de doble banda, dual-SIM 5G, GPS, USC-C, Bluetooth 5.1, Hi-Res audio, altavoces estéreo, NFC y más.

El OnePlus 10R es un Realme GT Neo 3 renombrado, su diseño y especificaciones lo confirman

Si le haces seguimiento al mercado, al leer las especificaciones filtradas de arriba seguramente se te hicieron conocidas. Es totalmente normal, ya que el OnePlus 10R es el mismo Realme GT Neo 3, pero con otra marca. Esto es algo que se confirma con los renders filtrados, en los que se aprecia que son idénticos entre sí (salvo por los colores).

¿Es algo que nos sorprende? No demasiado, porque hay que recordar que OnePlus y OPPO ya son prácticamente la misma empresa y Realme también pertenece a BBK Electronics. Además, este tipo de movimientos también se ha dado en otras oportunidades, y hasta Xiaomi ha recurrido a esta práctica.

No obstante, no esperes que el OnePlus 10R cueste lo mismo que el Realme, porque difícilmente sucederá. ¿Cuándo llegará este dispositivo al mercado? Todo apunta a que será en mayo, aunque no hay una fecha concreta.