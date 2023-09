3 móviles OnePlus están recibiendo el parche de seguridad de septiembre

Aunque pareciera que OnePlus tiene las manos llenas con la llegada de OxygenOS 14 en su versión beta a varios de sus dispositivos (entre ellos el OnePlus 11 y el Nord CE 3 Lite de la India), no se ha olvidado del resto de actualizaciones en general. Recientemente, han empezado a traer a varios de sus móviles el nuevo parche de seguridad correspondiente con el mes de septiembre. Los elegidos del momento hasta ahora son el One Plus 10 Pro, el Nord N10 y el Nord CE.

Como muchos saben, los parches de seguridad son un bien necesario para cualquier dispositivo inteligente. Ayudan a solucionar vulnerabilidades ya existentes en los móviles y mantienen además el correcto rendimiento. Los detalles de la actualización de los OnePlus que te mencionamos incluyen diferentes tipos de firmware que conocerás a continuación.

Estos son los detalles del parche de seguridad de septiembre para 3 móviles de OnePlus

El OnePlus 10 Pro está recibiendo el parche de seguridad de septiembre en su variante de la India hasta ahora. Viene con el firmware OxygenOS NE2211_13.1.0.593(EX01). Por su parte, el Nord N10 está recibiendo la actualización de su firmware OxygenOS 11.0.15.BE89BA en la Unión Europea y el mercado global, y bajo el firmware de 11.0.15.BE86AA en América del Norte. Mientras tanto, el Nord CE actualiza al OxygenOS 13 F.52.

Como es de esperar, los detalles publicados en la página oficial de OnePlus de los nuevos parches indican su propósito en general: mejorar el sistema de seguridad de estos dispositivos.

Por el momento, será cuestión de esperar a que poco a poco las actualizaciones lleguen a todos los dispositivos de estos modelos existentes, así que estate atento a las notificaciones de tu móvil. Recuerda que si has recibido el parche y este parece traer errores, lo puedes reportar en la comunidad de OnePlus para recibir las posibles soluciones.

Y si entre todas tus dudas sobre las actualizaciones de OnePlus, quieres saber si tu dispositivo recibirá Android 14 en el futuro, puedes revisar la lista que ya hemos publicado con anterioridad.

Fuente | Gizmochina