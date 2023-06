Si bien casi ninguna compañía ha anunciado oficialmente su lista de móviles que actualizarán a Android 14, basándonos en sus políticas de actualizaciones vigentes, ya podemos saber todos los móviles Samsung que actualizarán a Android 14, así como los móviles Vivo, OPPO y Xiaomi elegibles para esta esperada actualización. Ahora, gracias a la gente de MySmartPrice, podemos saber cuáles son los dispositivos OnePlus que darán el salto a Android 14.

Como es de esperar, esta actualización no llegará sola. Vendrá de la mano de la nueva capa de personalización de OnePlus llamada OxygenOS 14. Si la marca sigue su cronograma de actualizaciones habitual, OxygenOS 14 basado en Android 14 debería comenzar a llegar a los móviles elegibles en agosto de este año en China y unos meses más tarde en Europa.

Lista de móviles OnePlus que actualizarán a OxygenOS 14 con Android 14

Antes de nada, cabe aclarar que no estamos ante una lista oficial, ya que OnePlus aún no se ha pronunciado al respecto. Sin embargo, el siguiente listado, basado en las políticas, el historial y las promesas de la compañía, no debería ser muy diferente al oficial. Sin más que agregar, aquí tienes los principales candidatos a recibir la actualización a OxygenOS 14 con Android 14:

OnePlus 11

OnePlus 10 Pro y 10T

OnePlus 9 y 9 Pro

OnePlus Nord 2T

OnePlus Nord CE 2 Lite

OnePlus Nord 3

OnePlus Nord CE 3 Lite

Las principales novedades que incluirá esta actualización será el emparejamiento rápido con otros dispositivos, una paleta de colores mejorada, fondos de pantalla con emoji, protección avanzada de la memoria, protección de la instalación y gesto de retroceso predictivo.

Lista de móviles OnePlus que NO actualizarán a OxygenOS 14 con Android 14

¿Tu móvil no apareció en la lista anterior? Lastimosamente, es posible que esté en la lista de los móviles que no recibirán la esperada actualización a Android 14 mediante OxygenOS 14. Según el medio Chroma Tech, estos móviles OnePlus ya recibieron su última actualización y, por lo tanto, no son elegibles para OxygenOS 14:

OnePlus 8

OnePlus 8 pro

OnePlus Nord 2

OnePlus Nord CE 2

OnePlus Nord CE 5G

OnePlus Nord N200 5G

OnePlus Nord N209 SE

Si tu móvil no está en esta lista ni en la anterior, ten por seguro que no actualizará a Android 14. Eso sí, recuerda que estos listados no son oficiales. Puede que al final tu smartphone sí reciba la actualización, así que habrá que esperar el comunicado oficial de la empresa para despejar toda duda.