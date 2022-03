¿Te pasaste a MIUI 13 y ya estás esperando lo nuevo que llegará con MIUI 13.5? El mercado móvil es bastante exigente y por ello Xiaomi no descansa en mejorar su capa de personalización para Android.

En su momento, MIUI 12.5 se desarrolló a través de las versiones beta de MIUI 12, y parece que MIUI 13.5 hará lo propio con la versión 13. ¿Cómo lo sabemos? Porque recientemente se lanzó la beta 22.3.21 de MIUI 13, que llega cargada de novedades para lo que será MIUI 13.5 en los Xiaomi. ¿Quieres conocer los detalles? Los resumimos en este artículo.

MIUI 13.5 pone el foco sobre las mejoras en la interfaz de usuario

Mientras que MIUI 13 se centró en mejorar el rendimiento y optimizar el uso de recursos en los móviles Xiaomi, parece que MIUI 13.5 posará su atención sobre la interfaz de usuario.

Prueba de ello es que esta actualización pone especial interés en el uso del móvil con una sola mano. Xiaomi posicionó muchos de los menús y submenús de sistema en el centro de la pantalla, una decisión que facilita la operación y navegación, indiferentemente de que mano sea la que uses.

Además, en algunos casos también se renovó el menú de control de frecuencia de actualización de la pantalla. La nueva ventana es más intuitiva y acceder a las diferentes configuraciones es más sencillo.

Por último, en lo que respecta al remozamiento en la interfaz de usuario, también hay un cambio en cómo se ven las apps abiertas como ventanas flotantes desde el menú de aplicaciones recientes. Todas las modificaciones puedes verlas en la imagen al inicio de esta sección.

La app de cámara de Xiaomi recibe un montón de cambios en la interfaz para MIUI 13.5

Aunque en este caso hablamos de una app en particular y no de todo el sistema, Xiaomi también hizo numerosos cambios de interfaz a la cámara de MIUI 13.5. No son modificaciones muy significativas, pero algunas ayudan un montón a la experiencia de uso. Son estos:

Se redujo el tamaño de la fuente empleada para reconocer los modos de uso de la cámara.

empleada para reconocer los modos de uso de la cámara. Los botones táctiles de zoom ahora muestran el valor de la escala en un círculo.

ahora muestran el valor de la escala en un círculo. La interfaz completa de zoom se invierte . Ahora la barra deslizante de zoom se posiciona arriba y las configuraciones predeterminadas abajo.

. Ahora la barra deslizante de zoom se posiciona arriba y las configuraciones predeterminadas abajo. Una de las funciones de los botones de volumen al utilizar la cámara pasa de llamarse «Cuenta atrás del disparador» a «Temporizador».

Esta última característica no representa un cambio demasiado relevante, aunque el término «temporizador» seguramente sea más familiar para los usuarios.

MIUI 13.5 también te permitirá compartir la conexión de tu móvil vía Ethernet

Finalmente, la otra novedad que incorpora MIUI 13.5 es la posibilidad de compartir la conexión de tu móvil a través de un cable Ethernet. Sí, es una característica muy curiosa que seguramente requerirá algún tipo de adaptador, pero es básicamente lo mismo que el tethering USB que existe desde hace años. De hecho, dudamos mucho que alguien vaya a usar alguna vez este método para compartir conexión.

De momento, parece que MIUI 13.5 será una actualización que no traerá demasiados cambios, aunque apenas estamos ante su primer contacto. ¿Xiaomi tendrá algún as guardado debajo de la manga para futuras versiones beta? No lo sabemos, así como tampoco sabemos nada sobre alguna lista oficial de móviles que recibirán esta actualización. ¿Tu Xiaomi podría entrar en ella?